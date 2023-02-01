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【大行報告】麥格理：料今年重拾收入增長 上調快手目標價至90.6元

股樓投資 16:50 2023/02/01

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麥格理指出，快手（01024）受廣告及直播電商變現所推動，重申對其增長前景的正面看法，料今年集團收入將重拾增長。該行維持對集團「跑贏大市」評級，並將目標價上調至90.6元。快手周三（1日）收市報71.4元，升幅4%。

 

 

【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

 

由於成本改善和合理化的海外增長戰略，該行預計集團今年收入按年增長14%至1,060億元人民幣，調整後淨收入為20億元人民幣，達至盈虧平衡。


 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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    +4

 

麥格理亦將集團2022年淨虧損預測縮減21%至61億元人民幣，並將2023年盈測上調37%至21億元人民幣，以反映更高的廣告和直播收入以及更低的成本。

 

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 快手—W（01024） 大行報告

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