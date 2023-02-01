【電動車】一文看清中資電動車廠1月交付量　理想汽車保持按年增長、小鵬極氪按月削逾半

▲ 【電動車】一文看清中資電動車廠1月交付量 理想1月交付量按年升23%

中資新能源車廠陸續公布1月交付量，受累今年農曆新年時間較去年提早，各車廠交付量受限制，理想汽車 （02015） 上月銷售仍能維持約1.5萬輛，按年增長23%，較去年12月則少29%。

其他車廠1月交付量按月跌幅明顯較大，吉利汽車 （00175） 旗下電動車副線「極氪」交付量按月少73%，小鵬汽車 （09868） 1月交付量按月跌54%，蔚來 （09866） 按月少交46%。

本文將以一文方式綜合各車廠數字，以供讀者參考：

車廠 1月交付量/銷量（按年變幅） 理想汽車 15,141輛（+23%） 蔚來 8,506輛（-12%） 小鵬汽車 5,218輛（-60%） 極氪（吉利旗下） 3,116輛（-12%）

理想：1月交付量按年升23%至15,141輛

理想汽車 （02015） 公布，1月交付量為15,141輛，按年增長23.4%。理想續指，去年三款主力銷售車款中，「理想L9」自9月以來持續為內地全尺寸SUV銷量榜首；「理想L8」則承接「理想ONE」在去年12月成為中大型SUV市場排行榜第一。

理想汽車預告，2月8日發布五座新旗艦SUV「理想L7」。

蔚來：1月交付量按年少12%

蔚來 （09866） 公布，1月交付8506輛電動車，按年少12%、按月少46%。蔚來表示，上月交付的汽車中，6316輛為轎車、2190輛為SUV。蔚來又特別公布，在1月13日至31日新春出行高峰期，集團提供逾100萬次充電服務。

小鵬汽車：1月交付量按年跌6成 將公布新版P7

小鵬汽車 （09868） 公布，1月交付5218輛電動車，按年少6成、按月少54%，月內有2249輛為新旗艦SUV G9。小鵬汽車表示，上月交付量受累於季節性因素和農曆新年假期較早影響，公司又宣布會在短期內發布更新版電動轎車車型「P7」。

吉利：極氪1月交付量按年減少12%

吉利汽車 （00175） 公布，旗下高端電動車極氪（ZEEKR）1月交付量為3,116輛，按年減少約12%

相關文章：

【美股業績】通用汽車第四季收入遠勝市場預期 料核心汽車業務今年保持強勁 開市升6%

【豐田銷量】年銷逾千萬汽車 豐田連續三年全球稱冠

記者：伍鍵文