法國巴黎銀行指港股市盈率仍處於低位 美元已觸頂將回落 黃金價有機上2000元

法國巴黎銀行財富管理舉行「2023年全球投資展望」會議，其亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏表示，港股市盈率目前仍在大約10倍附近，相比於A股的11、12倍，甚至比起標普500指數的17、18倍，納斯達克指數的25、26倍都要低，認為港股仍有吸引力。

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至於美股，徐啟敏認為美元已在早前觸頂，近幾個月將會回落，利好非美股，包括歐洲和中國新興市場股票，以及債券市場。她也指黃金利好，有機會上2000元美元。對於今晚聯儲局（FED）加息結果，她料3月會繼續加息0.25厘，之後本年不再加息，直至2024年才會減息。

本周不少消息出爐，如各大央行本周議息及非農數據，及不少科技公司公佈業績等，近日的港股反彈是正常整固期。而且內地開關、內地政府推出有利內房政策，科技股鬆綁等因素，認為恒指值得投資。法巴看好中港六大板塊，包括科技、保險、消費、新能源、醫療、金融券商。

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責任編輯：張瑋婷