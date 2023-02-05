湯文亮：打動賣樓業主芳心

年輕朋友說，趁過年有幾日假期，打算四處睇樓，如果有合心意而能力許可的話，他打算出價買樓，但近日樓市轉勢，由買家天下變成賣家天下。打算買樓的人，一定要加錢才有機會買到，但又不時聽到，有買家用誠意打動賣樓的業主，究竟甚麼是誠意？如果用錢打動，業主要多少給多少，甚至會給多一些，這樣便不算是誠意，年輕朋友百思不得其解。

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年輕朋友問，是否不應一個人去睇樓講價，是否應該帶老婆子女，甚至一大班親戚一起睇樓，一起講價，這就算是夠誠意？筆者回應說千萬不要，賣樓的業主已經很煩，面對一大班人，可能不想洽商。而且一大班親戚去講價，七嘴八舌，都是叫業主減價，現在這個時勢，業主又怎會屈服，況且還有很多人睇，於是懶得敷衍，直接說不談了，所以找一大班人去睇樓，並不是有誠意，而是想煩到業主賣樓。

最有誠意睇樓的方法

最有誠意的睇樓方法是一個人，最多兩夫婦一起去，只有讚，千萬別彈，一定要講價，不過又不要減太多。減價並不是因為單位不值業主開的價，而是自己能力所限，希望業主能接受價錢減一點，結果可能是一半半，其目的並非要減價，而是希望業主不要反價。

業主賣樓一定有一個新去向，所以，打算買樓的人知道後，一定要認同業主的新去向，例如業主移民，一定要說移民好，不但可以享受自由，又可以讓子女得到較好的教育，如果業主說賣樓之後做定期存款，一定說做定期好。老師都說，現在最佳投資就是賣樓及做定期存款，英明抉擇。如果業主是打算換樓，更加要讚到業主的新居「天上有，地下無」，說多兩句模稜兩可的說話，業主就會有很大機會賣樓。有人說這樣做不算是誠意。為何不算有誠意？市儈一些，講恭維的說話就是誠意。

買家律師好心做壞事

有很多人做足功夫，業主又同意，最後都是買不成，原因是買家的律師太過盡責，大幅修改業主律師的買賣合約，其實，修改的都是可有可無的條款，不過買家律師一定要修改，代表他有做事情，買家最有誠意的，就是一隻字都不修改。如此一來，有很大機會水到渠成。

年輕朋友不明白地問道，筆者怎知業主一定是女性，筆者為何用打動業主的芳心。說得不錯，打算賣樓的業主不一定是女性，但是他們早已芳心暗許，所以要用誠意打動他們的芳心。

節錄自第796期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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