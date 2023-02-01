【香港經濟】香港2022年預估GDP收縮3.5%　第4季按年跌4.2%

政府統計處公布，據預先估計數字，2022年第4季本地生產總值（GDP）較上年同期實質跌4.2%，而第3季的跌幅為4.6%。港府指，上季香港GDP表現主要受累於外貿持續疲弱。以2022年全年計，香港GDP實質下跌3.5%。

經季節性調整而作相連季度比較，本地生產總值在去年第4季與第3季比較實質大致維持不變。

政府發言人預期，香港經濟將在今年復甦，雖然先進經濟體增長放緩將續為香港的貨物出口帶來挑戰，但預期內地經濟會加快增長，以及跨境貨運限制放寬，應可提供一些支持。

香港消費上季改善

以GDP組成部分劃分，私人消費開支在去年第4季按年實質升1.7%，較第3季按年微跌0.4%改善，而去年全年實質按年跌1.1%。

政府消費開支繼去年第3季升5.3%後，在第4季與上年同期比較實質升9.1%，而去年全年實質按年升8.1%。

第4季貨物出口總額按年跌約25%

本地固定資本形成總額在去年第4季與上年同期比較實質跌11.2%，而第3季的跌幅為14.4%，去年全年本地固定資本形成總額按年實質跌8.5%。

貨品出口總額繼去年第3季實質跌15.8%後，在第4季按年進一步跌24.8%。貨品進口在去年第4季實質跌22.8%，亦較第3季16.4%的跌幅加劇。去年全年，貨品出口總額及貨品進口按年分別錄得13.9%及13.1%的實質跌幅。

服務輸出在去年第4季與上年同期比較實質升2.3%，而第3季則跌4.2%。服務輸入繼去年第3季跌3.2%後，在第4季實質升2.1%。去年全年服務輸出及服務輸入按年分別錄得0.8%及1.4%的實質跌幅。

去年本地需求受疫情、金融狀況收緊而減弱

政府發言人表示，香港經濟在去年第4季續錄明顯按年收縮。據預估數字，實質本地生產總值在上一季按年收縮4.6%後，在去年第四季跌4.2%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第3季下跌2.6%後，在第4季幾無變動。

2022年第4季及全年本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及今年本地生產總值實質增長的預測，將會在本月22日發表《財政預算案》時公布。

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編輯：胡學能