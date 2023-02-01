【香港經濟】政府：預估數字顯示香港去年經濟收縮3.5%　第4季經濟收縮4.2%

政府統計處今日（二月一日）發布二零二二年第四季及全年的本地生產總值預先估計數字。



根據預先估計數字，二零二二年第四季本地生產總值較上年同期實質下跌4.2%，而第三季的跌幅為4.6%。本地生產總值下跌主要是由於季內對外貿易表現持續疲弱所致。二零二二年全年與二零二一年比較，本地生產總值實質下跌3.5%。



按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在二零二二年第四季與上年同期比較實質上升1.7%，而第三季則輕微下跌0.4%。二零二二年全年與二零二一年比較，私人消費開支實質下跌1.1%。



按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，繼二零二二年第三季上升5.3%後，在第四季與上年同期比較實質上升9.1%。二零二二年全年與二零二一年比較，政府消費開支實質上升8.1%。



本地固定資本形成總額在二零二二年第四季與上年同期比較實質下跌11.2%，而第三季的跌幅為14.4%。二零二二年全年與二零二一年比較，本地固定資本形成總額實質下跌8.5%。



按國民經濟核算定義計算的貨品出口總額，繼二零二二年第三季實質下跌15.8%後，在第四季與上年同期比較進一步下跌24.8%。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在二零二二年第四季實質下跌22.8%，較第三季16.4%的跌幅加劇。二零二二年全年與二零二一年比較，貨品出口總額及貨品進口分別錄得13.9%及13.1%的實質跌幅。



服務輸出在二零二二年第四季與上年同期比較實質上升2.3%，而第三季則下跌4.2%。服務輸入繼二零二二年第三季下跌3.2%後，在第四季實質上升2.1%。二零二二年全年與二零二一年比較，服務輸出及服務輸入分別錄得0.8%及1.4%的實質跌幅。



經季節性調整而作相連季度比較，本地生產總值在二零二二年第四季與第三季比較實質大致維持不變。



政府發言人表示，香港經濟在二零二二年第四季繼續錄得明顯按年收縮。貨物出口跌幅擴大，不過私人消費回復增長。根據預先估計數字，實質本地生產總值在上一季按年收縮4.6%後，在二零二二年第四季下跌4.2%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第三季下跌2.6%後，在第四季幾無變動。



實質本地生產總值在二零二一年明顯增長6.4%後，在二零二二年全年合計收縮3.5%。在外圍環境急劇惡化及跨境陸路貨運受阻下，整體貨物出口大跌。本地需求減弱，先是受本地第五波疫情影響，及後則受金融狀況收緊所拖累。不過，受惠於本地疫情趨穩，社交距離措施隨之逐步放寬，勞工市場情況改善及消費券的發放，私人消費自第二季起有見改善，尤其是接近年底時。



展望未來，預期香港經濟將在二零二三年復蘇。雖然先進經濟體增長放緩將繼續為香港的貨物出口帶來挑戰，但預期內地經濟會加快增長，以及跨境貨運限制放寬，應可提供一些支持。隨着旅客的隔離檢疫安排取消和香港與內地恢復通關，預計入境旅遊會強勁反彈，將支持服務輸出的復蘇。



本地方面，經濟前景隨着經濟活動從疫情中走向復常而改善，應能提振二零二三年的私人消費，勞工市場強勁亦將提供額外支持。固定資產投資也會受惠。



二零二二年第四季及全年本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及二零二三年本地生產總值實質增長的預測，將會在二零二三年二月二十二日發表二零二三至二四年度《財政預算案》時公布。