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【職場資訊】PayPal 裁員約 2,000 人

理財智慧 15:10 2023/02/01

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不少科技公司最近開始裁員，最近PayPal宣佈將會有裁員計畫，裁撤幅度差不多是公司員工數的 7%，即約2,000人。根據 PayPal 總裁、CEO Dan Schulman 的說法，裁員將在未來幾週內發生，不同部門受影響的程度也會有所不同。又表示，「我們將以最大的尊重和同情來對待即將離開的同事，公司會為他們提供豐厚的待遇，並在需要時進行協商以助其完成過渡。」他更為同事為Paypal做出的貢獻表達個人的感謝。

而 裁員的理由也是「存在挑戰性的宏觀經濟環境」，不過值得一提的是，根據最新的財報 PayPal 的表現其實超過華爾街的預期，其營收和利潤分別實現了 11% 和 7% 的隔年增長。

起薪低但好錢途 起薪高但頂薪唔及另一個 你又點選? 【按下頁

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撰文 : 陳玉蓮

PayPal 裁員 DJ 經濟 財務自由
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