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【濠賭股】 澳門1月賭收按年大增逾8成 為去年2月以來首次增長 濠賭股集體抽升

股樓投資 16:31 2023/02/01

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澳門博彩監察協調局今午（1日）公布，1月份幸運博彩毛收入115.8億澳門元，按年大增82.5%，是去年2月份來首次增長，亦較去年12月的34.8億元，按月急增2.3倍，遠超市場預期。午後濠賭股升幅顯著擴大，兩大藍籌股金沙中國（01928）及銀河娛樂（00027）分別升2.2%及3.7%。新濠國際（00200）升4.9%、美高梅中國（02282）升4.7%、永利澳門（01128）升3.1%、澳博（0880）升1.8%。

同場加映﹕【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

澳門踏入2023年迎來開門紅。瑞信早前預測，澳門1月賭收介乎90億至110億澳門元（下同），而官方最新公布的數字，明顯超出預期。該行亦發表研究報告，指澳門上月平均每日收入3.7億元，大約是疫情前水平的46%，估計在春節高峰期間，每日博彩收入約為6億元，或新冠病毒爆發前水平的60%，而中場博彩總收入在同類基礎上達到新冠病毒爆發前水平的約60至70%。

【藍籌業績】 恒隆地產去年基本純利減少4%至42億元 末期息不變派0.6元 股價插逾5%【見下頁

    點擊圖片放大
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該行預計，需求將會溫和回升，博彩營運商1月應可錄得正數的現金經營溢利，但可能只是受多個短暫因素推動，尤其是農曆新年，因此需要再觀察2月及3月的數據表現，才能確定行業真正復甦。該行認為，澳門博彩板塊近期應受到利好消息和博彩總收入持續改善的支持，首選股仍然是金沙及美高梅。

同場加映﹕【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

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記者：郭秀慧

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大行報告 疫情 博彩 港股 澳門 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027） 農曆新年

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