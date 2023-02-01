業主堅決不減價　上車客怕遲買會貴　零議價750萬購海堤灣畔

樓市回暖，部分業主開始收窄議價空間，甚至企硬叫價，而買家恐遲買會貴，不惜「零議價」承接心水單位。中原地產王文彬說，東涌海堤灣畔2座中層A室，實用面積562平方呎，兩房間隔，享海景，去年12月叫價750萬元，業主見市況回暖，所以企硬叫價，最終零議價沽出，實用呎價約13,345元。

王文彬說，買家為上車客，嘗試議價，但上址業主堅決不減，眼見樓市轉勢向旺，怕遲買會貴，亦怕錯失心儀單位，故迅速拍板承接。

據了解，原業主於2002年8月以191.7萬元購入單位，持貨逾20年，現帳面獲利558.3萬元，物業期內升值2.9倍。

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