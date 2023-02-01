  • 23°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】惡意軟件Qbot肆虐　Yahoo成2022年第四季最常被冒充品牌

科技 16:22 2023/02/01

分享：

分享：

有報告指，教育行業繼續成為全球最受惡意軟件影響的行業。

網路釣魚攻擊近年愈趨猖獗，有報告指，教育行業繼續成為全球最受惡意軟件影響的行業。在2022年第四季，Yahoo、DHL、微軟（Microsoft）等企業，成為網路釣魚攻擊中最常被冒充品牌。

【安全漏洞】黑客發現Meta保安漏洞　避開雙重驗證登入

國際網絡安全解決方案供應商Check Point日前發布最新的《全球威脅指數》報告，顯示一款可竊取銀行憑證和按鍵記錄、名為「Qbot」 的木馬惡意軟件，在12月再度來襲並取代另一惡意軟件「Emotet」，成為最肆虐的惡意軟件，影響全球7%企業。另教育行業繼續成為全球最受影響的行業。

此外，科網企業Yahoo在上年第四季，成為網路釣魚攻擊中最常被冒充的品牌。黑客通常以贏得「大獎促銷」或 「獎勵中心」等主題，告知攻擊目標，他們贏得Yahoo價值數十萬美元的獎金，繼而要求收件人提供個人和銀行資料，並聲稱會將中獎獎金轉入該帳戶。 該些電子郵件還會警告攻擊目標，由於涉及法律問題，收件人不得將中獎消息告知他人。

該企又指，可能因與「黑色星期五（Black Friday」和「網路星期一（Cyber Monday）」所帶來的網購旺季有關，黑客大量生成虛假「發貨通知 」，而騙取受害人資料。使運輸行業與科技和社交網路行業，成為品牌網路釣魚攻擊經常冒充的目標。

網路釣魚攻擊中最常被冒充的十大品牌：

  • Yahoo （20%）
  • DHL (16%)
  • Microsoft (11%)
  • Google (5.8%)
  • LinkedIn (5.7%)
  • WeTransfer (5.3%)
  • Netflix (4.4%)
  • FedEx (2.5%)
  • 滙豐銀行 (2.3%)
  • WhatsApp (2.2%)

【網絡安全】FBI反攻知名勒索軟件Hive　阻300人支付10億贖金

【網絡安全】電子支付平台PayPal遭黑客攻擊　近3.5萬用戶資料或外洩

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】香港品牌精品茶選上百種 Tea Concepts 追求長遠發展不賺快錢
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新HomePod開箱】試玩第2代HomePod溫度＋濕度感測新功能　重低音效果更出色？
今日
【新HomePod開箱】試玩第2代HomePod溫度＋濕度感測新功能　重低音效果更出色？
【消費力疲弱】2022年中國智能手機銷量跌13%　vivo成銷量冠軍
今日
【消費力疲弱】2022年中國智能手機銷量跌13%　vivo成銷量冠軍
【科企裁員】Intel疑因PC市場低迷裁員　員工減薪5%至25%
今日
【科企裁員】Intel疑因PC市場低迷裁員　員工減薪5%至25%
【AI應用】Microsoft夥北京師範大學　用AI分析甲骨文文本
今日
【AI應用】Microsoft夥北京師範大學　用AI分析甲骨文文本

你可能感興趣

【新HomePod開箱】試玩第2代HomePod溫度＋濕度感測新功能　重低音效果更出色？
今日 08:00
【新HomePod開箱】試玩第2代HomePod溫度＋濕度感測新功能　重低音效果更出色？
【消費力疲弱】2022年中國智能手機銷量跌13%　vivo成銷量冠軍
今日 12:20
【消費力疲弱】2022年中國智能手機銷量跌13%　vivo成銷量冠軍
【科企裁員】Intel疑因PC市場低迷裁員　員工減薪5%至25%
今日 14:26
【科企裁員】Intel疑因PC市場低迷裁員　員工減薪5%至25%
軟件 社交平台 網上購物 網絡保安 DHL Google Netflix Microsoft 教育行業 Yahoo

下一篇文章

【AI應用】Microsoft夥北京師範大學　用AI分析甲骨文文本
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動車充電】美大學團隊破解鋰電池反覆故障成因　將有助改進電動車快速充電
【電動車充電】美大學團隊破解鋰電池反覆故障成因　將有助改進電動車快速充電
【安全漏洞】黑客發現Meta保安漏洞　避開雙重驗證登入
【安全漏洞】黑客發現Meta保安漏洞　避開雙重驗證登入
【ChatGPT大熱】OpenAI全球招募逾千人　協助訓練AI系統
【ChatGPT大熱】OpenAI全球招募逾千人　協助訓練AI系統
【Twitter變革】Elon Musk擬於Twitter建支付系統　或包含加密貨幣功能
【Twitter變革】Elon Musk擬於Twitter建支付系統　或包含加密貨幣功能
【機迷熱話】Steam上架史上最貴遊戲　售價1.2萬港元
【機迷熱話】Steam上架史上最貴遊戲　售價1.2萬港元
【新HomePod開箱】試玩第2代HomePod溫度＋濕度感測新功能　重低音效果更出色？
【新HomePod開箱】試玩第2代HomePod溫度＋濕度感測新功能　重低音效果更出色？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款