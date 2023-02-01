【創科實業669】瑞銀：宏觀逆風減弱 創科實業升5.6%

瑞銀表示，在去年行業低迷減半後，創科實業（00669）股價自去年10月起已累積上漲40%，主要是宏觀逆風減弱，是時候對創科再審視，並維持其目標價為138元，重申「買入」評級。創科周三（1日）收市報106.2元，升幅5.6%。

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該行認為，即使聯儲局或今年上半年內進一步加息，但據2018至2-19年周期所顯示，美國通脹放緩或提供更多有利因素以及上行空間。





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從基本面而言，該行預料創科在今年DIY業務維持疲軟、以及品牌Milwaukee銷售表現強勁下，應該可推動集團今明兩年盈利分別增長7.7%和17.5%。

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撰文：鄭昊彤