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【創科實業669】瑞銀：宏觀逆風減弱 創科實業升5.6%

股樓投資 16:24 2023/02/01

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瑞銀表示，在去年行業低迷減半後，創科實業（00669）股價自去年10月起已累積上漲40%，主要是宏觀逆風減弱，是時候對創科再審視，並維持其目標價為138元，重申「買入」評級。創科周三（1日）收市報106.2元，升幅5.6%。

 

【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

該行認為，即使聯儲局或今年上半年內進一步加息，但據2018至2-19年周期所顯示，美國通脹放緩或提供更多有利因素以及上行空間。

 

【延伸閱讀】券商點睇：中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

從基本面而言，該行預料創科在今年DIY業務維持疲軟、以及品牌Milwaukee銷售表現強勁下，應該可推動集團今明兩年盈利分別增長7.7%和17.5%。

 

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

 

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撰文：鄭昊彤

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大行報告 瑞銀 港股 目標價 買入 創科實業（00669）

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