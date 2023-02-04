【可持續時尚】環保時裝平台女舵手兩度轉行　盼解救時裝業環境污染

香港每日棄置的衣物數量據估計多達170公噸，時裝業界不乏有心人正採取行動，加快可持續發展，由設計、生產到銷售等層面改革。本地環保時裝NGO Redress創辦人Christina Dean坦言早年兩度轉行，正是瞄準本港可持續時尚市場的缺口，發展回收及循環再造廢棄時裝紡織物等工作。

Christina Dean在2005年伴隨丈夫移居香港，她指當時本港市場仍少有企業領域重點關注可持續時尚，或是發起一些行之有效的舉措，而且「而且時裝品牌也沒可能要求消費者停止購物」，於是主張以更環保的方式，包括選購二手衣服，以及進行升級再造，相信更容易獲得支持。

使命感驅使 阻止污染更便宜

該主張的背後原因，是她認為阻止污染比處理污染便宜得多，並比喻：

在公共衛生領域也是如此，如果你能預防一種疾病，它比處理這種疾病要便宜得多。

而時尚界也是一樣。

▲ 本地環保時裝NGO 創辦人Christina Dean成長於南非及英國，2005年伴隨丈夫港移居香港後便萌生成立該組織的念頭。（黃建輝攝）

她分享，自己過去原本是一位執業牙醫，其後轉職記者時的經歷，深深影響了發展的意向，甚至造就她深耕於可持續時尚市場逾16年，成為可持續時尚倡導者之一。從事牙醫工作期間，她已漸漸察覺自己更偏愛研究英國公共衛生政策，例如探索有哪些更具成本效益的方式保護公眾健康，於是辭去該工作轉職記者，重新接受培訓，並且將該研究「以具有最大成本效益來解決問題」的思維套用於環境污染問題之上，協助探討。

至今心態與早年擔任記者仍相同

回顧當年的記者生涯，她寫了很多關於時裝及紡織業污染環境的文章，更對該產業愈來愈感興趣，在過程中又找來不同環保專家、團體或非牟利組織等分享如何拯救環境等觀點。更笑言自己由「執着的記者」身份，問了很多問題後，受好奇心驅使其身體力行，盼以實戰經驗發掘答案。

儘管經歷3年多疫情，令「求生存」成為各企業或組織近幾年的關鍵營運任務。可是她直言，時至今日，其營運心態仍與當初擔任記者時的態度相同：

堅持不懈地提問，直到沒有答案為止。

有使命感，而非「有商機就去做」。

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3R戰略審視發展 藉NGO角色推動生態圈

過程中，她又以「3R」來克服問題：

重新制定戰略（restrategize）

重新調整（realign）

重新聚焦（refocus）

並反覆測試工作是否有影響力、做法是否正確、是否能實現目標。例如近日就正審視如何將活動的人流、流量，有效地轉為帶動收入的來源。

年復一年，她坦言當中亦經歷了很多非常具有挑戰性的時刻，如資源有限、難以從「紡織廢料之戰」取勝等。

不過，她留意到大多行業領袖、設計師、消費者已意識到氣候變化危機，加上近年各持分者對ESG（環境、社會與管治）的期望更濃。令其NGO更容易「找到其他真正關心的人」，與時尚行業、紡織行業、貿易協會等建立合作夥伴關係，推動理念。

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雖然在近年經濟環境下，消費者的消費模式亦有改變，反而有利其二手衣服銷情。她指，由於二手衣服的價格較便宜，更易吸客。無論是較年長的女士、尋求復古或喜歡獨特風格的，以及尋求更低價的奢侈品牌配飾及鞋履等客群也有。

二手衫銷情佳 去年收入千萬

據透露，Redress在2022年總收入達1,000萬元，其中70%來自政府「創意香港」辦公室，以及私人家族基金會和企業基金會；15%來自Redress售賣二手服飾及籌款活動等；15%來自全球企業贊助。

Christina Dean分享，Redress在去年10月，夥拍不同企業及學校，在全港各區設置多個衣物收集箱，並且舉辦「衣物分類馬拉松」，讓市民將舊衣物帶到收集點，結果收集了接近17公噸衣物，不少是全新衣服、配飾及鞋履，情況值得關注。

部分限定店出售 或再造

該棄置量僅為香港每日棄置衣物數量的十分之一，但已堆積如山。她分享，分類後的衣物分別會在Redress期間限定店出售，包括全新及設計獨特的款式等，一些運動服及沒有破爛或污迹等衣服，也轉贈予超過20間本地慈善機構，或送往回收或降級再造。

聯手學界育生力軍 啟發升級再造設計

除了與企業合作回收，升級再造也是另一策略焦點。Christina Dean表示，早年已開始聯手學界，出書、舉辦比賽等，盼教育設計師生力軍減少浪費，啟發他們建立低廢棄、低環境影響物料及生產程序，可循環的設計，有助延長衣物使用壽命。

她表示：

我們只有20人，卻組織了在香港土生土長（homegrown）的可持續時裝設計比賽，並且能連繫全球的150多間大學成為合作夥伴。讓世界各地的人對香港時裝行業印象更深刻。

Redress設計大賽早在2011年推出，當中還包括講座、時尚學院、網上平台及可持續時裝教材套等，讓生力軍認識該循環經濟生態。

記者：張寶燕

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