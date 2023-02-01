【裝修設計】融和多樣風格滿足不同喜好 「低成本高效益」36萬翻新750呎單位

在購入新居後，當然要好好裝修一番，打造屬於自己的出安樂蝸，但很多時候，家庭成員都會有偏好的裝修風格，為設計師製造不少難題。今期「精明裝修」介紹的個案正好屬於這種情況，該單位為荃灣昇柏山，面積達到750平方呎，擁有4房2廳，戶主購入該二手單位後，考慮到單位已有十多年樓齡，希望翻新用作自住，因此找來願一裝修設計（Wish Interior Design）協助完成裝修，整個工期歷時3個月，耗資約36萬元。

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單位在裝修上以白色、木色為主，由於單位內每位家庭成員都有不同的個人喜好，如男戶主及其妻子希望裝修能加入靜謐沉穩低調以及溫馨簡約的特性，但小朋友卻喜歡童真陽光活潑的裝修，因此設計師需要精準拿捏每位家庭成員的口味，並平衡好各方利益。加上是次裝修屬於翻新工程，單位在裝修設計上的局限性較多，因此相當考驗設計師的功夫。

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經過一番考量之後，最終設計師在全屋牆身都采用統一顏色，藉此讓不同空間有所呼應，然後再連繫每個空間的設計。單位整體設計上走簡約風格，客廳除了主要照明燈光之外，設計師亦在儲物櫃天花等不同位置加設燈光位，增加照明並營造出簡約、通透的效果。因應戶主育有兩名活潑好動的子女，因此安全性問題亦是不能疏忽的一環，設計師特意在傢俬方面採用了圓角以及護角處理，以減低小朋友撞到邊角而受傷的機會。

而在扣除戶主夫妻二人以及兩個子女後，單位將最後一間面積較小的房間預留作工人房用途，考慮到客人預算有限，因此另一個重點便是如何以低成本高效益的方法裝修，如在廚房等以功能性的區域，設計師便保留了洗衣機等舊有電器，只更換地櫃同石面，整體以簡單翻新為主。

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工程整體費用：

清拆工程：5,000元

電力工程：1.5萬元

油漆工程：8萬元

傢俬工程：24萬元

雜項工程：2萬元

總共：36萬元

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撰文：鄭日棱