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【烏克蘭戰爭】伊朗與俄羅斯無法用SWIFT系統　據報連接銀行系統促進貿易和金融交易

宏觀解讀 16:25 2023/02/01

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伊朗、俄羅斯此前被逐出SWIFT（環球銀行金融電訊協會）支付系統。路透報道，伊朗一名高官周一（1月30日）表示，伊朗和俄羅斯已連接他們的銀行間通訊和轉帳系統，以助促進貿易和金融交易。伊朗中央銀行副行長Mohsen Karimi向半官方背景的伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）稱，伊朗的銀行與俄羅斯的銀行之間，若開立信用證和轉賬或擔保，不再需要使用SWIFT。

Karimi指，約700家俄羅斯銀行和來自13個不同國家的106家非俄羅斯銀行將會連接到一個系統。

自2018年美國退出伊朗核協議後，伊朗伊斯蘭共和國被切斷與總部設於比利時的SWIFT金融訊息服務聯繫，該服務是一個重要的國際銀行接入點。而自去年俄羅斯入侵烏克蘭以來，一些俄羅斯銀行亦受到類似限制。

SWIFT主要透過電報轉換系統，安全傳送和接受滙款指令，用於跨境支付、貿易、清算及貨幣交易，對接全球超過1.1萬間金融機構，覆蓋約200個國家和地區。故銀行若不能用SWIFT系統，便代表不能與其他地方的機構進行跨境交易，既無法支付也無法收款，不能結算，從而令該國國際貿易癱瘓，最終當地經濟受創。

相關文章：

【國際結算系統】俄議員：俄羅斯與中國正研究替代SWIFT方案　目前形勢將刺激相關進度

【SWIFT】劉應彬：金管局有方案應對香港被剔出SWIFT系統　香港會被保障

編輯：胡學能

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