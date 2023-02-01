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【新股IPO】腫瘤醫療機構美中嘉和再申請香港上市　去年5月曾遞表

新股IPO 16:44 2023/02/01

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【新股IPO】美中嘉和遞表來港　去年虧損擴大5%至近4億人幣　

在內地經營腫瘤醫療機構的美中嘉和周一（1月30日）再度遞交上市申請，中金及海通國際為保薦人和整體協調人。據美中嘉和申請文件，公司至9月底首三季收入按年增0.5%至2.9億元人民幣（人民幣，下同），列帳虧損收窄12%至5.38億元。

美中嘉和於去年5月也曾經遞交上市申請，惟申請去年底失效。

美中嘉和於內地共有7個自營醫療機構，包括兩家腫瘤醫院、3家診所、1家影像診斷中心及互聯網醫院，正在建一家自營腫瘤醫院。

美中嘉和預期，集資款項將用於：擴建醫療機構並升級設備基礎設施；上海醫院質子中心採購質子治療設備、建設質子治療中心及後續質子治療臨床應用；投資研發及人才培養；升級其CSS服務，以擴大業務規模及市場份額；提升互聯網醫院的服務範圍和能力，以及一般營運資金用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

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