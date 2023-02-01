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日出康城再錄蝕讓　 LP6三房戶減價240萬沽　4年帳蝕25萬

股樓投資 16:14 2023/02/01

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雖然樓市交投好轉，但二手市場亦見蝕讓買賣。中原地產關偉豪說，日出康城LP6近錄蝕讓買賣，成交單位為3座中層F室，實用面積636平方呎，三房兩廁間隔，座向正南方，享優質海景，最初開價高達1,300萬元，現大幅降價240萬元，以1,060萬元易手，實用呎價約16,667元。

關偉豪指，新買家為同區分支家庭，鍾情單位有海景，所以快速決定入市自用，而屋苑上月錄得12宗成交，平均實用呎價約16,902元。

據了解，原業主於2019年4月以1,085萬元買入單位，持貨將近4年，現賬面需蝕讓25萬元離場。

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撰文 : 黃卓賢

日出康城 LP6 中原地產 二手市場 私人屋苑

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