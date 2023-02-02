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加拿大11月GDP符合預期增長0.1% 預計12月會持平 央行表示今年上半年可能有溫和衰退

環球政經 17:28 2023/02/02

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加拿大統計局在周二（31日）表示，加拿大11月國內生產總值（GDP）增長0.1%，符合預期。但初步估計12月可能持平，即是經濟停滯不前，大致符合加拿大央行對今年上半年經濟平緩的預期。

第四季年化國內生產總值可能增長1.6%，高於加拿大銀行1.3%的預測。如果初值是正確的話，2022年經濟按卸增長3.8%，高於預測0.2％。

【小米1810】小米調整組織架構 設立兩新委員會【下一頁

加拿大央行提息至425個基點的速度提高了關鍵利率，以冷卻經濟並使通貨膨脹率下降。在上週的最新一次加息之後，加拿大央行表示，它可能會暫緩進一步加息。亦在上週，央行表示，經濟會停滯不前，並可能在今年上半年陷入溫和的衰退。

 

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責任編輯：張瑋婷

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