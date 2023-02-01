原業主工作緣故換樓　天鑽三房3年多帳蝕43.5萬

美聯物業梁耀佳表示，大埔天鑽7座中層D室，實用面積749平方呎，屬三房套房連工人房單位，面向正西，間隔實用，享泳池景。據悉，原業主為工作緣故換樓，故放售單位，以960萬元蝕讓價成交，折合實用呎價約12,817元。

原業主於2019年以1,003.5萬元購入物業，持貨滿3年，帳面虧蝕43.5萬元，期內物業貶值約4.3%。

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