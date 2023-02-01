大批市民辦理申請身份證手續 入境處強調無「即日籌」須預約 外地返港市民逗留少於30天無須急換證

全港市民換領身份證計劃已於2018年12月27日展開，並於3月3日截止。入境處表示，截至去年12月底，共發出770萬張智能身份證，其中600萬張屬於舊證換新證。隨著數周前香港通關，不少港人由外地回港，入境事務處（入境處）發言人今日（二月一日）表示，留意到近日有大量市民在未有預約的情況下到各人事登記辦事處（人事登記處）和智能身份證換領中心（換證中心）辦理申請身份證手續。

入境處指，每天早上都有不少市民到中心外排隊領取所謂「即日籌」，處方指其實並沒有所謂「即日籌」，只屬換證中心每日都有辦證餘額，才酌情處理，處方強調申請必須要先預約。



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入境處提醒市民，前往人事登記處或換證中心辦理手續前請先行預約。為確保市民可順暢有序地辦理申請身份證手續，各人事登記處和換證中心不會處理未有預約的申請。至於因身份證遺失、毀滅、損壞或污損而需要在人事登記處緊急補領身份證但未有預約的人士，各人事登記處會因應個別情況而提供協助。

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市民可透過入境處流動應用程式、登入相關網站或致電相關24小時電話預約服務熱線，預約辦理申請手續（見下圖﹚。市民可掃描二維碼（見下圖）下載入境處流動應用程式或於網上預約辦理身份證。入境處呼籲申請人在使用流動應用程式或於網上預約時預先填寫表格，以便更快捷地辦理申請手續。

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​入境處又指，香港居民如因不在香港而未能換領身份證，不論是因應全港市民換領身份證計劃而需要前往換證中心換領身份證，或因年滿11歲或18歲而需要在人事登記處登記領取身份證，均無須急於趕回香港辦理手續。有關人士可在返港後30天內到相關辦事處辦理手續。倘若市民在外地返港後，在香港逗留時間少於30天，亦無須急於在逗留期間辦理身份證申請，他們不會因為在該次返港期間沒有辦理相關手續而觸犯法例。

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責任編輯：陳詠妍