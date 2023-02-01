▲ 【 大行報告】百度大彈9% 麥格理看好百度推出類似「ChatGPT」、大摩提一發展關注要點

有傳百度 （09888） 有意在今年3月推出中國版「ChatGPT」，有大行分析認為目前斷定百度的人工智能聊天機械人的變現能力仍言之尚早，但亦有大行認為這消息對股價利好，並有助推升盈利。

百度股價今（1日）大彈，最後升9%，報144.3元，創四個月收市新高，成交額增加至約25.9億元。

摩根士丹利認為，百度推出中國版「ChatGPT」將展示公司的人工智能研發能力，減少潛在的中斷風險。同時，這又與公司的雲業務戰略方針步伐相同，可達到雲業務中長期增長，並領跑行業。

該行指，唯一關注的是「ChatGPT」或會打破用家習慣。百度於去年第三季擁有6.34億名每月活躍用戶（MAU），按年升5%，因此相信當中的用戶存有一定程度的搜尋習慣及黏性。摩根士丹利認為目前仍是太早去考慮如何結合用家搜尋活動與 人工智能聊天機械人 、公司如何變現、相關廣告收入及市場佔有率，因此，這宜待管理層在即將的去年第四季業績會多作介紹，故予百度「與大市同步」評級，目標價維持150美元。

不過，麥格理看好百度有機會在中國推出類似 「ChatGPT」 的人工智能聊天機械人，並視為上行驚喜。該行將百度今、明年經調整每股盈測上調13%及4%，並預料今年經調整經營利潤率將提高2.4個百分點至18.3%，同時將其目標價由166元上調至169元，維持「跑贏大市」評級。

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