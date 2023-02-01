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【筍工推介】郵政署招聘助理經理　負責行政事務月薪2.5萬元

理財智慧 16:14 2023/02/01

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郵政署近日招聘助理經理，負責行政事務，諸如處理人力資源及工作表現管理相關事宜、協助招聘及聘任相關工作等，月薪25,150元，會按表現每6個月酌情發放獎金，款額最高約為一個月薪金。

申請將於2月9日下午6時截止，有意申請人士須留意，局方不接受網上遞交申請，只可郵寄或親身遞交申請。詳細入職要求及工作內容可瀏覽以下圖片：

入職要求：

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工作內容：

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青姐話
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申請手續：

申請人須於2023年2月9日或之前，把填妥的申請表格[G.F. 340（3/2013修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓人事及聘任組或投入設於中環康樂廣場2號香港郵政總部1樓的投遞箱。投遞箱開放時間為星期一至五上午7時30分至下午6時30分，星期六上午7時30分至下午1時30分(星期日及公眾假期除外)。

申請表格可於民政事務總署轄下各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站下載。申請人如未填妥申請表格，或未有夾附履歷表及所需證明文件，其申請將不獲考慮。

獲取錄的申請人預計於2023年3月至4月上任。如在截止申請日期起計8個星期內未獲邀參加面試，即當作落選論。

聯絡地址：中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓人事及聘任組

查詢電話：2921 2975

部門網址：http://www.hongkongpost.hk

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撰文 : 陳楚琨

職位招聘 就業 香港 人力資源 行政 香港郵政

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