【交通優惠】金巴港澳綫推「買去程送回程」優惠　港人限定　優惠期至3.31

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港澳兩地自1月8日起已全面通關，港人入境澳門無須出示任何檢測證明。為促進旅遊業經濟復蘇發展，港珠澳大橋穿梭巴士（即金巴）推出港澳綫「買去程送回程」優惠活動，優惠期由即日起至3月31日。不過回程不可與去程同日，即意味着香港人需要在澳留宿一宵才方可享受優惠。
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優惠詳情：
現時金巴已提供即場售票，惟是次優惠活動僅限網上購票。市民須在在「港珠澳大橋穿梭巴士」微信公眾號或官方網站活動頁面購票後，憑取票二維碼在大橋香港口岸現場取票（含來回優惠票），參看下圖：
要留意的是，市民在訂購車票時 ，需同時選定自去程日翌日起計7日內的回程車票。若未同時選定回程車票者，視為放棄享受本次交通優惠。回程贈票最終可選日期為2023年3月31日。
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撰文 : 陳楚琨