【交通優惠】金巴港澳綫推「買去程送回程」優惠　港人限定　優惠期至3.31

港澳兩地自1月8日起已全面通關，港人入境澳門無須出示任何檢測證明。為促進旅遊業經濟復蘇發展，港珠澳大橋穿梭巴士（即金巴）推出港澳綫「買去程送回程」優惠活動，優惠期由即日起至3月31日。不過回程不可與去程同日，即意味着香港人需要在澳留宿一宵才方可享受優惠。

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優惠詳情：

活動對象：持有效香港居民身份證人士，包括永久性居民和非永久性居民

優惠線路、票價：港珠澳大橋穿梭巴士港澳線：成人車票HK$65港幣、兒童/傷健/長者車票HK$33 港幣（適用於不足12歲且身高不足1.2米兒童 、傷健人士和65歲及以上長者）

活動期間內每位參與者僅可享受提供的車票優惠一次，本次交易可購買4位參與者車票（購買多張優惠票時需填寫每位參與者身份資訊）。

現時金巴已提供即場售票，惟是次優惠活動僅限網上購票。市民須在在「港珠澳大橋穿梭巴士」微信公眾號或官方網站活動頁面購票後，憑取票二維碼在大橋香港口岸現場取票（含來回優惠票），參看下圖：

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要留意的是，市民在訂購車票時 ，需同時選定自去程日翌日起計7日內的回程車票。若未同時選定回程車票者，視為放棄享受本次交通優惠。回程贈票最終可選日期為2023年3月31日。

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