野村控股售賣旗下公司股權 獲280億日元利潤 第三季淨利潤增長11%

日本最大的經紀和投資銀行野村控股Nomura Holdings Inc(8604:JP)周三（1日）報告因為出售野村綜合研究所的部分股權，而令其季度淨利潤增長了11%，獲得280億日元的利潤。

【招行 3968】 招行2022年純利按年升逾15% 股價創逾半年新高 野村上調招行目標價一成【下一頁】

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它們指，在去年的10-12月，利潤為669億日元（5.1351億美元），按年高66億日元。而包含交易和投資銀行業務的批發部門報告了19億日元的稅前虧損，而上年同期的利潤為408億日元。

《路透社》上個月曾報道稱，野村已經裁減了18個亞洲銀行業職位，其中大部分是以中國為重點的投資職位。

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責任編輯：張瑋婷