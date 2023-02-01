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英財相暗示或加燃油稅 黨友呼籲減稅

環球經濟金融 16:05 2023/02/01

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國際貨幣基金組織（IMF）日前公布今年經濟預測，估計英國將面臨0.6%收縮。財相侯俊偉（Jeremy Hunt）日前暗示，可能在下次預算案提升燃油稅。然而，面對IMF悲劇預測，外界呼籲侯俊偉應該減稅。

英日用品通脹再創新高 開支年增逾7000 【下一頁】

侯俊偉周二（1月31日）出席保守黨會議時面對大量質疑，與會人士透露曾要求他在3月的財政預算案上減稅。有議員擔心燃油稅可能每升加12便士，要求侯俊偉去年的5便士減免，惟他表示需視乎屆時財政狀況。

與會者之一的議員Edward Leigh更明言，要求侯俊偉一定要減稅，不論是企業﹑個人或燃油。Leigh稱選民深受生活成本壓力打擊，保守黨需要向選民表態，給予民眾希望，不能夠等至下次大選到來。

英國教師大罷工 學校或安排多達60學生上同一班 【下一頁】

然而，其他與會者指會上眾人同意，英國短期內應優先處理通脹問題，只有通脹受控，便可回歸商討減稅事宜。

IMF周一公布的全球經濟展望內，英國為七大工業國（G7）中唯一預計今年經濟增長會收縮。侯俊偉指明白現時對所有英國人而言十分艱難，繼續政府通脹減半方案變得十分重要，這是紓解英國企業及家庭的唯一辦法。

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責任編輯：吳漢培

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