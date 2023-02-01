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信和今年推5盤　涉逾3000伙　一月速沽55伙套現逾18億

股樓投資 15:35 2023/02/01

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有發展商舉行新春醒獅團拜及公布今年推盤大計。信和置業（00083）執行董事田兆源表示，集團今年部署推售5個樓盤，涉及逾3,000伙。其中包括將軍澳日出康城凱柏峰III、元朗柏瓏III、中環的One Central Place、黃竹坑站港島南岸第4期項目，以及油塘通風樓項目。

田兆源預計，新年後隨中港通關，展望全年樓市平穩向上，旗下豪宅新盤ST. GEORGE’S MANSIONS更於年初一錄成交，反映買家入市信心，項目現樓有裝修示範單位正在搭建中，稍後有機會開放予傳媒參觀。而旗下合作項目西九龍維港滙已取得入伙紙，最近已開放現樓單位予客人預約參觀，客人被正南維港海景景觀吸引，故開放現樓後頻錄成交。

信和置業集團聯席董事楊文就表示，受惠於通關效應、樓市氣氛向好，預計樓市健康發展。集團於1月份共沽55伙，套現逾18億元，其中豪宅類別單位備受追捧。

延伸閲讀【有相睇】覺得上水發展漸趨成熟 3000萬購天巒洋房中長綫投資【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

港島南岸 一手市場 柏瓏 ONE CENTRAL PLACE 維港滙 信和 日出康城 信和置業（00083） 將軍澳 油塘

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