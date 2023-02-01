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【百度9888】百度或推類似ChatGPT AI工具 券商稱是潛在催化劑 上調目標價 股價升9%

股樓投資 16:35 2023/02/01

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麥格里發表報告，指百度（09888）有機會在內地推出類似ChatGPT的人工智能（AI）聊天機械人，受此消息刺激，百度今日（1日）股價急升，收報145.1元，升9.6%，成交額23億元。

據報告指，將百度今年及明年經調整每股盈測上調13%及4%，並預料今年經調整經營利潤率將提高2.4個百分點至18.3%，而上述的人工智能聊天機械人則是股價潛在催化劑。該行把百度目標價由166元上調至169元，維「跑贏大市」評級。

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同場加映：【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

 

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【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

百度上月召開Create AI開發者大會，在百度各大官方矩陣、142家媒體聯合直播，打造了首個「人機共創大會」，從大會歌曲、場景、演講腦圖的創作， AI作畫結合的開場演講、到數字人樂隊的演繹和彩蛋，AIGC新模式深入應用到大會的各個環節。

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記者：李兆明
 

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大行報告 百度集團—SW（09888） 港股 目標價 人工智能 機械人

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