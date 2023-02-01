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【FPS】中銀香港向國泰提供線上收款方案　乘客國泰官網訂機票可掃描FPS二維碼付款

股市 15:01 2023/02/01

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【FPS】中銀香港向國泰提供線上收款方案　乘客國泰官網訂機票可掃描FPS二維碼付款

中銀香港 （02388） 宣布為國泰航空 （00293） 提供線上收款方案，乘客透過國泰航空網站訂購機票時，選擇「轉數快」（FPS）為付款方式後，可掃描網頁自動產生的二維碼完成付款，並實時取得付款確認。國泰航空可透過中銀香港iGTB API和企業網上銀行iGTB NET電子渠道，實時接收票款到帳通知，並進行交易查詢、追蹤交易狀態及處理退款。

中銀香港交易銀行部副總經理俞陳平表示，過去兩年使用該行FPS二維碼收款服務的商戶數目增長超過60%，包括電訊、保險、證券、餐飲、零售消費等行業，該行將繼續透過多元化的收款模式和財務管理工具，協助企業降本增效。

國泰航空營業及分銷部總經理徐谷昀表示，在香港恢復開放的情況下，客戶對出行的需求顯著提升，使用電子支付也更普遍。

【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？ 玄學家林建華分析中港及環球投資運勢！

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編輯：胡學能

港股 網上購物 機票 轉數快 國泰航空 銀行 國泰航空（00293） 中銀香港（02388）
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