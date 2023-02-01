  • 23°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 16:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI應用】Microsoft夥北京師範大學　用AI分析甲骨文文本

科技 15:32 2023/02/01

分享：

分享：

微軟（Microsoft）夥北京師範大學研究人員，利用AI記錄和分析甲骨文字符。

甲骨文是中國已知最早的成體系文字，多年來也有不少專家研究及記錄載有甲骨文的文本。為保護文物和方便研究，微軟（Microsoft）夥北京師範大學研究人員，利用AI記錄和分析甲骨文字符。

【ChatGPT大熱】OpenAI全球招募逾千人　協助訓練AI系統

甲骨文早已入選聯合國教科文組織《世界記憶名錄》，其起源可以追溯至公元前1400年至公元前1100年的商代。雖然自1899年以來，便有載有甲骨文的文物出土，但多年來科學家只能從約4,000個已識別字符中，破譯出約1,000個字符意思。

其中最大的難處是，大多出土的甲骨文文本都是記載在牛肩胛骨或海龜腹殼上。同一塊甲骨可能被多次記錄，其清晰度和完整性程度亦不同。研究人員仍然需要手動比較每張圖像，以找到重複或重疊的部分，才能將碎片拼接成一個更大、更完整的文本以供研究。

快速分辨重覆字符　提300對配對可能性

有見及此，微軟研究人員Wu與另一名團隊成員Mo，花了8至9個月時間，構建一個名為「Diviner Project」的AI模型。透過上載甲骨文文本圖片，將用AI快速將每個文本，與數據庫中的數千個其他文進行比較，以識別眾多文本中，是否有重覆的部分。

微軟指，Diviner Project曾於去年11月，利用一周的時間，便比較了100個數據庫中的181,134 件拓片。不僅發現當中有數萬個重複的文本記錄，還發現了300多對新配對。Wu則指，Diviner Project目前工作是通過將小碎片連接到大碎片，並清理重覆數據使其恢復到原始形式。期望日後可以進一步協助破譯甲骨文字符的含義。

【ChatGPT】傳百度推中國版「ChatGPT」　擬三月登場

【AI音樂】Google新AI　將文字、圖片轉化成音樂

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】香港品牌精品茶選上百種 Tea Concepts 追求長遠發展不賺快錢
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【電動車充電】美大學團隊破解鋰電池反覆故障成因　將有助改進電動車快速充電
2023/01/31
【電動車充電】美大學團隊破解鋰電池反覆故障成因　將有助改進電動車快速充電
【新HomePod開箱】試玩第2代HomePod溫度＋濕度感測新功能　重低音效果更出色？
今日
【新HomePod開箱】試玩第2代HomePod溫度＋濕度感測新功能　重低音效果更出色？
【消費力疲弱】2022年中國智能手機銷量跌13%　vivo成銷量冠軍
今日
【消費力疲弱】2022年中國智能手機銷量跌13%　vivo成銷量冠軍
【科企裁員】Intel疑因PC市場低迷裁員　員工減薪5%至25%
今日
【科企裁員】Intel疑因PC市場低迷裁員　員工減薪5%至25%

你可能感興趣

【電動車充電】美大學團隊破解鋰電池反覆故障成因　將有助改進電動車快速充電
19:40 2023/01/31
【電動車充電】美大學團隊破解鋰電池反覆故障成因　將有助改進電動車快速充電
【新HomePod開箱】試玩第2代HomePod溫度＋濕度感測新功能　重低音效果更出色？
今日 08:00
【新HomePod開箱】試玩第2代HomePod溫度＋濕度感測新功能　重低音效果更出色？
【消費力疲弱】2022年中國智能手機銷量跌13%　vivo成銷量冠軍
今日 12:20
【消費力疲弱】2022年中國智能手機銷量跌13%　vivo成銷量冠軍
人工智能 科技產品 大學 聯合國教科文組織 Microsoft 北京 中國

上一篇文章

【網絡安全】惡意軟件Qbot肆虐　Yahoo成2022年第四季最常被冒充品牌

下一篇文章

【科企裁員】Intel疑因PC市場低迷裁員　員工減薪5%至25%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動車充電】美大學團隊破解鋰電池反覆故障成因　將有助改進電動車快速充電
【電動車充電】美大學團隊破解鋰電池反覆故障成因　將有助改進電動車快速充電
【安全漏洞】黑客發現Meta保安漏洞　避開雙重驗證登入
【安全漏洞】黑客發現Meta保安漏洞　避開雙重驗證登入
【ChatGPT大熱】OpenAI全球招募逾千人　協助訓練AI系統
【ChatGPT大熱】OpenAI全球招募逾千人　協助訓練AI系統
【Twitter變革】Elon Musk擬於Twitter建支付系統　或包含加密貨幣功能
【Twitter變革】Elon Musk擬於Twitter建支付系統　或包含加密貨幣功能
【機迷熱話】Steam上架史上最貴遊戲　售價1.2萬港元
【機迷熱話】Steam上架史上最貴遊戲　售價1.2萬港元
【新HomePod開箱】試玩第2代HomePod溫度＋濕度感測新功能　重低音效果更出色？
【新HomePod開箱】試玩第2代HomePod溫度＋濕度感測新功能　重低音效果更出色？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款