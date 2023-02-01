【AI應用】Microsoft夥北京師範大學　用AI分析甲骨文文本

▲ 微軟（Microsoft）夥北京師範大學研究人員，利用AI記錄和分析甲骨文字符。

甲骨文是中國已知最早的成體系文字，多年來也有不少專家研究及記錄載有甲骨文的文本。為保護文物和方便研究，微軟（Microsoft）夥北京師範大學研究人員，利用AI記錄和分析甲骨文字符。

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甲骨文早已入選聯合國教科文組織《世界記憶名錄》，其起源可以追溯至公元前1400年至公元前1100年的商代。雖然自1899年以來，便有載有甲骨文的文物出土，但多年來科學家只能從約4,000個已識別字符中，破譯出約1,000個字符意思。

其中最大的難處是，大多出土的甲骨文文本都是記載在牛肩胛骨或海龜腹殼上。同一塊甲骨可能被多次記錄，其清晰度和完整性程度亦不同。研究人員仍然需要手動比較每張圖像，以找到重複或重疊的部分，才能將碎片拼接成一個更大、更完整的文本以供研究。

快速分辨重覆字符 提300對配對可能性

有見及此，微軟研究人員Wu與另一名團隊成員Mo，花了8至9個月時間，構建一個名為「Diviner Project」的AI模型。透過上載甲骨文文本圖片，將用AI快速將每個文本，與數據庫中的數千個其他文進行比較，以識別眾多文本中，是否有重覆的部分。

微軟指，Diviner Project曾於去年11月，利用一周的時間，便比較了100個數據庫中的181,134 件拓片。不僅發現當中有數萬個重複的文本記錄，還發現了300多對新配對。Wu則指，Diviner Project目前工作是通過將小碎片連接到大碎片，並清理重覆數據使其恢復到原始形式。期望日後可以進一步協助破譯甲骨文字符的含義。

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責任編輯：殷凱怡

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