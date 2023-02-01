【食住慳】麥當勞App「麥麥慳」套票優惠 強勢回歸 低至25盡元享多款超值套餐或超值早晨套餐

2月2日起麥當勞兩款全新「麥麥慳」套票登陸麥當勞App，每餐只需25元即可盡享多款超值套餐或超值早晨套餐。App用戶專享低至100元即可買到四個超值套餐或超值早晨套餐。今次「麥麥慳」套票加入更多超值套餐選項，例如精選早晨套餐、珍寶套餐，以及芝蛋脆雞飽超值早晨套餐選項；「麥麥抵食套票優惠」亦新增香脆美味的麥樂雞(9件)超值套餐及脆香雞翼(4件)超值套餐，共有7款套餐可供選擇。

著數之晨套票優惠 $100起可選以下六款指定超值早晨套餐：



1. 豬柳蛋漢堡超值早晨套餐

2. 魚柳飽超值早晨套餐

3. 炒雙蛋火腿飽超值早晨套餐

4. 芝蛋脆雞飽超值早晨套餐

以下套餐需加$5選購：

5. 精選早晨套餐

以下套餐需加$8選購：

6. 珍寶套餐

麥麥抵食套票優惠 $100起可選以下七款指定超值套餐：

1. 豬柳蛋漢堡超值套餐

2. 脆辣雞腿飽超值套餐

3. 麥樂雞(9件)超值套餐

以下套餐需加$6選購：

4. 雙層芝士孖堡超值套餐

5. 雙層魚柳飽超值套餐

6. 板燒雞腿飽超值套餐

7. 脆香雞翼(4件)超值套餐

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麥當勞App用戶可以以多種電子支付方式完成訂購，購買套餐時只需付20元訂金，四張套餐換購券便會於兩個工作天內自動存入麥當勞App之優惠券版面，於正式使用時只需揀選指定心水美食並繳付指定換購金額20元起即可選購美食。用戶成功換購套餐後，麥當勞App便會自動移除套餐換購券。所有套餐換購券可於2023年3月26日或以前使用。

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