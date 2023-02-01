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【烏克蘭戰爭】各國拒援戰機 約翰遜呼籲盡快提供

環球社會熱點 15:03 2023/02/01

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烏克蘭一直希望獲得更多武器支援，加強對抗俄羅斯入侵。但美國總統拜登（Joe Biden）已否認美軍將會提供F-16戰機，數個西方國家亦表示，未有計劃向烏克蘭提供戰機。惟英國前首相約翰遜（Boris Johnson）則公開表示，無理由能推遲向烏克蘭提供武器。

美國料大手軍援逾156億 首供遠程火箭炮 【下一頁】

烏克蘭副外長Andrij Melnyk周末在社交平台Twitter上表示，缺乏現代空軍，烏克蘭難以取得勝利。他在文中直言，烏克蘭迫切需要F-16及F35等西式戰機，呼籲美國及德國等盟友一齊努力。

雖然俄羅斯奪得烏克蘭領空控制權的風險依然存在，但現時美國、英國、波蘭、德國及比利時已一致否認，將會向烏克蘭提供戰鬥機。近日到訪美國的約翰遜則表示，向烏克蘭提供擊敗俄軍所需的坦克及戰機方面，無任何延誤的理由。約翰遜認為西方需提供更多裝備，不應憂慮戰爭升級。他更表示，烏克蘭將會在今年獲勝。

俄企懸賞逾50萬 獎勵摧毀援烏西方坦克 【下一頁】

拜登在周一（30日）時已否認美軍將會援助戰機，此前英國及德國亦否認相關可能。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）發言人Max Blain周二（31日）表示，英國戰機是精密裝備，學習駕駛需要非常長的時間，直接交付烏克蘭不實際。

而比利時亦指，未打算向烏克蘭提供任何噴氣式戰機。國防部長Ludivine Dedonder明言，F-16戰機供應並不在議程上，並指戰機仍在軍隊服役，保護比利時、荷蘭及盧森堡領空。荷蘭首相呂特（Mark Rutte）周一與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面後亦指，兩國目前不會向烏克蘭提供F-16戰機。

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責任編輯：李俊儀

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