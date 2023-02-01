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【大行看法】法巴：中港股市近日回調屬健康整固　港股估值仍吸引、力推六大板塊

宏觀解讀 15:36 2023/02/01

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【2023年展望】法巴：中港股市近日回調屬健康整固　港股估值仍吸引、力推六大板塊

美國聯儲局議息結果即將出爐，法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏預計美國將加息0.25厘，惟最鷹派時期則已過，預計到2024年首季才減息，並短期不會貿然停止縮表，而美元則已見頂回落，進入整固期，因而利好中港股的「非美股」，加上港股估值仍屬吸引水平，看好中港股六大板塊。

港股估值仍吸引　看好中港股六大板塊

法巴亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏指，中港股市近日回調為「健康整固」。港股市盈率較中美兩地低，目前市盈率仍在大約10倍附近，相較A股的11、12倍，標普500指數的17、18倍，以至納斯達克指數的25、26倍為低，可見港股估值仍吸引，相信未來大市仍有上升空間。

後市方面，徐啟敏指，近日為美國重磅股業績期，預計影響將延續至港股。再者，亦要觀乎內地市場重啟的基本因素，酒店盈利、旅遊數據及票房已恢復至2019年約八至九成，反映復常速度快。

該行看好六大板塊，分別為科技、保險、旅遊及運動相關的消費、新能源車、醫藥及券商金融。徐啟敏指，科技受惠於遊戲板塊復批及有金融科技分拆現轉機；保險業則在內房行業好轉後有復甦跡象，內地新能源車在補貼政策帶動下需求強勁；部分藥品於疫情下批核申請加快及不少藥廠新藥研究現突破，券商則受惠於中港股反彈及外匯。對地產股則持「觀望」，通關後樓價亦穩定，近日成交亦按周現溫和上升，而港息將會與美息步伐相若。

法巴譚慧敏：投資者可捕捉A股先機

譚慧敏指出，美元回落利好「非美股」，如中港股、商品及私募市場等投資產品，同時又料金價可見2000美元水平。她又指出早前未見A股有大規模資金流入，投資者錯失反彈期，在岸投資者亦未回流A股市場，建議投資者可先作準備。

徐啟敏亦看好A股有折讓及其前景，H股部分板塊則具獨特性，如一些內地並無掛牌的科技股及非銀行的金融股。譚慧敏提醒投資者若中港股再度爆升，散戶交投活躍，中國現強勁反彈，以及一旦收緊貨幣政策便需留意市場風險，但認為現時中國擬減稅刺激經濟，仍為寬鬆階段。

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記者：宋佩恩

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