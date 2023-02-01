  • 23°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 15:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛樂復常】「海賊王」領航　動畫電影助日本票房回復疫前水平

商業 14:46 2023/02/01

分享：

分享：

隨著疫情放緩，防疫措施大幅鬆綁，全球各行各業都逐漸迎來曙光。日本去年的電影上映數量為1,143部，比2021年增加近200部。影院的觀眾比2021年增加32％達到1.5億人。備受港人青睞的日本動畫作品，成為後疫情時代日本國內票房收入巨大增長來源。

【日本開關】年輕人歡迎放寬邊境　期待經濟復甦

日本電影製作者聯盟（東京都中央區）早前發布消息稱，去年日本國內電影票房收入按年增長32％，達到2,131億日圓（約128.4億港元），當中日本動畫成為國內票房收入最大源動力。東映動畫（Toei Animation）早前發布的2022年4至12月合併財務報表顯示，淨利潤按年增長64％，達到165億日圓（約9.9億港元）。

2022年，日本動畫市場的爆紅作品接連不斷，其中4部影片的票房收入均分別超過100億日圓（約6億港元），包括去年動畫票房收入領航的《海賊王：紅髮歌姬》（One Piece Film Red），截至去年底便已為日本票房貢獻了197億日圓（約12億港元）的收入；其餘3部作品包括《劇場版咒術迴戰0》（貢獻票房138億日圓，約8.3億港元）、美國電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick；135億日圓，約8.1億港元），以及由新海誠導演的《鈴芽之旅》（131億日圓，約7.9億港元）。以上4部票房百億級影片為史上最多，與2004年和2019年相若。

另一方面，被視為賣座標準的10億日圓以上票房收入的作品在2022年則較少，只有41部，雖然高於2021年（38部）和2020年（25部），惟與保持在60部左右的2019年疫情前相比，數量仍比較少。日本電影製作者聯盟的代表理事Yoshishige Shimatani就主要原因表示，「歐美的系列電影中斷，電影票房迎來空檔期，這一點産生巨大影響」。

【旅遊復常】賺盡定永續？　東南亞國家倡「永續旅遊」保經濟與生態平衡

責任編輯：楊嘉軒

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【日本動漫】日本推出「動漫大全」網上資料庫　收錄過萬套作品（附連結）
2022/08/25
【日本動漫】日本推出「動漫大全」網上資料庫　收錄過萬套作品（附連結）
【宅經濟】Tamashii夏日電影館　聯乘動漫效應商戶看好銷售
2022/08/11
【宅經濟】Tamashii夏日電影館　聯乘動漫效應商戶看好銷售
【日本動漫】連續3年雄霸日本人氣電影票房　經營動畫IP更有「錢途」
2022/03/24
【日本動漫】連續3年雄霸日本人氣電影票房　經營動畫IP更有「錢途」
【東映動畫】東映動畫與中韓企業合作開拓亞洲市場　2020年香港子公司曾與內地企業合資成立東映動漫
2021/12/08
【東映動畫】東映動畫與中韓企業合作開拓亞洲市場　2020年香港子公司曾與內地企業合資成立東映動漫

你可能感興趣

【日本動漫】日本推出「動漫大全」網上資料庫　收錄過萬套作品（附連結）
12:24 2022/08/25
【日本動漫】日本推出「動漫大全」網上資料庫　收錄過萬套作品（附連結）
【宅經濟】Tamashii夏日電影館　聯乘動漫效應商戶看好銷售
20:40 2022/08/11
【宅經濟】Tamashii夏日電影館　聯乘動漫效應商戶看好銷售
【日本動漫】連續3年雄霸日本人氣電影票房　經營動畫IP更有「錢途」
14:35 2022/03/24
【日本動漫】連續3年雄霸日本人氣電影票房　經營動畫IP更有「錢途」
疫情 電影 導演 科技產品 電玩手遊 電視劇 防疫措施 海賊王 港元 京都

下一篇文章

【環保有金執】英國CBI報告　英環保經濟或高達6,850億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Xbox加價】日版Xbox Series X 及Series S調整售價　平均加價5,000日圓
【Xbox加價】日版Xbox Series X 及Series S調整售價　平均加價5,000日圓
【三星動向】商業環境顯著惡化　三星儲存芯片業務收入大跌
【三星動向】商業環境顯著惡化　三星儲存芯片業務收入大跌
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【環保有金執】英國CBI報告　英環保經濟或高達6,850億元
【環保有金執】英國CBI報告　英環保經濟或高達6,850億元
【中小企營商】第1季「渣打中小企指數」穩步回升至46.7 　「環球經濟」分項指數銳增14.4點
【中小企營商】第1季「渣打中小企指數」穩步回升至46.7 　「環球經濟」分項指數銳增14.4點
【搶人才】日本求職機會上升　顯示經濟再次活躍
【搶人才】日本求職機會上升　顯示經濟再次活躍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款