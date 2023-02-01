【娛樂復常】「海賊王」領航　動畫電影助日本票房回復疫前水平

隨著疫情放緩，防疫措施大幅鬆綁，全球各行各業都逐漸迎來曙光。日本去年的電影上映數量為1,143部，比2021年增加近200部。影院的觀眾比2021年增加32％達到1.5億人。備受港人青睞的日本動畫作品，成為後疫情時代日本國內票房收入巨大增長來源。

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日本電影製作者聯盟（東京都中央區）早前發布消息稱，去年日本國內電影票房收入按年增長32％，達到2,131億日圓（約128.4億港元），當中日本動畫成為國內票房收入最大源動力。東映動畫（Toei Animation）早前發布的2022年4至12月合併財務報表顯示，淨利潤按年增長64％，達到165億日圓（約9.9億港元）。

2022年，日本動畫市場的爆紅作品接連不斷，其中4部影片的票房收入均分別超過100億日圓（約6億港元），包括去年動畫票房收入領航的《海賊王：紅髮歌姬》（One Piece Film Red），截至去年底便已為日本票房貢獻了197億日圓（約12億港元）的收入；其餘3部作品包括《劇場版咒術迴戰0》（貢獻票房138億日圓，約8.3億港元）、美國電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick；135億日圓，約8.1億港元），以及由新海誠導演的《鈴芽之旅》（131億日圓，約7.9億港元）。以上4部票房百億級影片為史上最多，與2004年和2019年相若。

另一方面，被視為賣座標準的10億日圓以上票房收入的作品在2022年則較少，只有41部，雖然高於2021年（38部）和2020年（25部），惟與保持在60部左右的2019年疫情前相比，數量仍比較少。日本電影製作者聯盟的代表理事Yoshishige Shimatani就主要原因表示，「歐美的系列電影中斷，電影票房迎來空檔期，這一點産生巨大影響」。

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責任編輯：楊嘉軒