波音最後一架747客機交付 數千員工不捨送別

波音747客機被譽為「空中女王」，一直在航空業服務超過50年。周二（1月31日）公司生產的最後一架747客機完成交付後，未來將停止生產。波音員工滿懷不捨為最後一架747客機送別，眾多名人亦向一代客機致敬。

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數千名波音員工周二齊聚美國西雅圖的廠房，為最後一部交付的747客機告別。客機周三（2月1日）交由亞特拉斯航空（Atlas Air），為一代空中霸主劃下句號。過後747便會停產，波音主力將改為2025年起交付的777X客機。

負責747及767客機的波音副總裁史密斯（Kim Smith）表示，隨最後一架747完成，生產線將步入終結，所有相關員工將轉至其他職位服務或自願退休。

親臨現場送別最後747客機美國影星尊特拉華特（John Travolta）回想，當年擔任澳洲航空（Qantas Airlines）代言人時曾學習如何駕駛747-400客機。他坦言747是所有商用客機中最難學習，形容客機是史上設計最優良及安全的飛機。

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受747客機啟發而創立維珍航空（Virgin Airlines）的英國富豪布蘭森（Richard Branson）亦向747致敬，大讚客機是「一流巨獸」（Wonderful beast）。

747為史上首架雙走道客機，波音歷時28個月設立及打造首架，並由已結業的泛美航空（Pan Am Airlines）於1970年首次使用。撰寫747書籍的作者Guy Norris形容，747客機改寫航空業與航空旅遊的歷史。

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責任編輯：吳漢培