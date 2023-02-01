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【科企裁員】Intel疑因PC市場低迷裁員　員工減薪5%至25%

科技 14:26 2023/02/01

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Intel周二（31日）宣布大幅削減員工和高管薪酬。

全球第二大半導體製造商Intel疑因市場份額下降，以及電腦市場低迷，周二（31日）宣布大幅削減員工和高管薪酬。有知情人士透露減薪幅度將為5%至25%不等。

【減成本】Intel再削減開支　美國俄勒岡州開發實驗室計畫擱置

Intel上周表示，隨著個人電腦（PC）需求在疫情期間經歷了幾年的增長後，PC市場逐漸降溫，使其利潤正在大幅下降。該企除發布了低於市場預期的銷售預測外，更表明已大幅削減員工和高管薪酬。

外媒《路透社》引述一名匿名的知情人士指，Intel的中層員工將減薪5%，副總裁級別員工將減薪10% ，除行政總裁外的高管則將減薪15%。而該企的行政總裁Pat Gelsinger的減薪幅度最高，達25%。但減薪計畫將不會影響Intel的時薪員工。

Intel發言人Addy Burr於聲明中指：「薪酬變化旨在更顯著地影響我們的高管群體，並將有助於支持投資和整體員工隊伍。」

【削減開支】Intel以色列開發中心計劃取消　選址變員工停車場

【架構重組】Intel拆分圖形芯片部門　前蘋果高層重新擔任首席架構師

責任編輯：殷凱怡

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