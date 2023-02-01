【SLAM DUNK】獲《小王子】日本獨家總代理權 羚邦全日大升11%

改編自日本漫畫《男兒當入樽》的電影《The First Slam Dunk 》在本港票房報捷。其發行羚邦(02230)今日再宣布，法國聖修伯里遺產管理委員會POMASE 已自2023年1月1日起委任集團的附屬公司Whateversmiles為《小王子》日本獨家總代理，為期五年。集團於2017年在日本成立 Whateversmiles，準備將業務擴展至日本。集團獲委任為《小王子》的 日本獨家總代理，乃集團將其品牌授權業務擴展至新地區的重要里程碑。Whateversmiles 將管理《小王子》消費產品的品牌授權、建立零售關係，並與當地被授權人合作，創建交叉促銷活動。受消息刺激，羚邦全日炒上11%收報0.199元。

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羚邦認為，集團擴大其對《小王子》的代理服務鞏固了本集團在建立可持續業務模式方面的優勢，亦有助於擴大品牌授權業務的範圍，符合集團的五年策略計劃。

集團同時公布，其發行的《The First Slam Dunk 》日本動畫電影自1月12日上映以來，票房持續高企，於上映第19日（截至1月30日），港澳票房更衝破3,600萬元，港澳累積觀映人次近46萬。

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