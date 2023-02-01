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美眾院禁強制接種疫苗 共和黨重掌後首個疫情法案

環球社會熱點 13:30 2023/02/01

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美國共和黨已正式重新控制眾議院，勢成總統拜登（Joe Biden）施政阻礙。眾議院近日通過一項法案，禁止美國衛生及公共服務部（HHS）強制要求僱員接種疫苗。是次為自共和黨控制眾議院以來，首個通過與疫情相關法案，更獲得數名民主黨人支持。

美國宣布 5月11日結束新冠疫情緊急狀態 【下一頁】

法案名為《醫護人員自由法》（Freedom for Health Care Workers Act），由南卡羅來納州眾議員Jeff Duncan提出，周二（31日）以227票贊成對203票反對通過，法案獲得7名民主黨人支持。

法案禁止HHS在有聯邦醫療保險（Medicare）和聯邦政府對醫療補助計劃（Medicaid）認證的機構，強制執行新冠疫情大流行期間制定的規則，包括強制要求接種疫苗等。

世衛：新冠疫情續列為最高警報級別 【下一頁】

由於現時參議院仍由民主黨控制，美國總統拜登（Joe Biden）亦或會否決議案。所以外界認為法案通過機會低，形容很大程度上是共和黨反對拜登政府疫情政策的一種象徵式表態。

根據現時規定，為降低傳染風險，上述兩種機構的醫護人員必須最少接種1劑新冠疫苗，才能繼續為患者提供護理或治療服務，否則面臨解僱。據悉，要求影響約7.6萬間機構，涉及逾1,000萬名行業工作人員。

雖然拜登政已於周一（30日）宣布將於5月時結束新冠疫情緊急狀態，但指對醫護的要求繼續。若不採取額外措施，要求就如在2021年宣布時，發布3年後才到期。

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責任編輯：李俊儀

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