LBJ將成NBA得分王 對雷霆門票炒至近60萬

美國籃球明星勒邦占士（LeBron James）征戰國家籃球協會（NBA），距離成為史上得分王只有一步之遙。鑑於LBJ打破紀錄在即，不少球迷希望親眼見證歷史，未來湖人（Los Angeles Lakers）對雷霆（Oklahoma City Thunder）的門票已炒貴至7.5萬美元一張。

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現年38歲的LBJ今年仍然是湖人今季主力，場均得分突破30分，排在得分榜第7位。他在周二（1月31日）攻入28分，以「大三元」（得分﹑籃板及助攻雙位）數據協助球隊於加時力克紐約人（New York Knicks）後，生涯累積總得分已達38,299。

目前NBA史上得分榜首位仍是湖人名宿﹑殿堂級中鋒「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar），但僅領先LBJ不足90分。以LBJ今季平均得分計算，只需3場便能打破塵封多年的得分紀錄。

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按照賽程，LBJ大有可能在美國時間下周二（7日），對陣雷霆時便成為NBA新任得分王。因此，當日賽事門票大受熱搶，大批球迷希望親身見證歷史時刻誕生。

有報道指出，當日賽事門票最高叫價已來到7.5萬美元（約58.8萬港元），炒價甚至超過去年總決賽勇士（Golden State Warriors）對賽爾特人（Boston Celtics）首場比賽。

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責任編輯：吳漢培