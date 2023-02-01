【美國加息】安聯：料聯儲局宣布加息0.25厘　惟市場預期低估聯儲未來更長時間維持緊縮政策意願

美國聯儲局本港時間周四（2日）凌晨公布議息結果，安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier表示，繼聯儲局連續4次加息75個基點以及在上次加息50個基點後，利率水平已逐步接近其終端利率目標，其加息步伐應會轉趨溫和，預期美聯儲將在2月1日的會議上宣布加息25個基點，由於市場已充分預計美聯儲將加息25個基點，投資者應關注鮑威爾有關政策走向的講話。

Franck Dixmier指，美國通脹在近幾個月明顯下降。在去年6月達到9%的峰值後，美國12月底的總體通脹率按年上漲6.5%。而美聯儲首選的通脹衡量標準，核心個人消費支出物價指數（PCE）在12月上漲4.4%，已從去年9月底上漲5.2%的峰值有所回落。但如果近期趨勢反映美國通脹高峰已經過去，在美國經濟活動仍維持一定韌性的情況下，核心通脹率仍居高不下。

料聯儲重申未來一段長時間內保持高利率取態

故此，Dixmier認為美聯儲將重申其在未來一段長時間內保持高利率的取態，以確保能持續壓抑通脹，實現其保持整體價格水平穩定的目標。

市場預期美聯儲在今年上半年加息2次，每次加息25個基點，使終端利率在今年第2季度達到5%，然後會在今年下半年減息近75個基點。Dixmier認為，這預期似乎低估了美聯儲在未來一段更長時間內維持緊縮政策的意願，這次會議可能對市場帶來一些波動，包括重新上調對今年短期利率的預期，這對美國短期國債較長債國債的影響應該更為顯著。

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編輯：胡學能