【異動股】羚邦集團半日抽高10%　獲《小王子》日本獨家總代理

▲ 【異動股】羚邦集團獲《小王子》日本獨家總代理

羚邦集團 （02230） 宣佈，法國聖修伯里遺產管理委員會POMASE 已自2023年1月1日起委任集團的附屬公司Whateversmiles株式会社為《小王子》日本獨家總代理，為期5年。

羚邦集團半日抽升10%，報0.197元，成交額錄119萬元。

集團於2017年在日本成立Whateversmiles株式会社，準備將業務擴展至日本。集團獲委任為《小王子》的日本獨家總代理，乃集團將其品牌授權業務擴展至新地區的重要里程碑。Whateversmiles株式会社將管理《小王子》消費產品的品牌授權、建立零售關係，並與當地被授權人合作，創建交叉促銷活動。

董事會認為，集團擴大其對《小王子》的代理服務鞏固了集團在建立可持續業務模式方面的優勢，亦有助於擴大品牌授權業務的範圍，符合集團的五年策略計劃。

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編輯：姚卓然