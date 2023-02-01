【消費力疲弱】2022年中國智能手機銷量跌13%　vivo成銷量冠軍

▲ 有調查發現，中國去年的智能手機總銷量達2.86億部，創十年新低。

疫情不但拖慢智能手機的生產，連銷量亦進一步下跌。有調查發現，中國去年的智能手機總銷量達2.86億部，創十年新低。

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外媒《路透社》引述國際市場研究公司IDC報告，2022年中國智能手機總銷量為2.86億部，較2021年下跌13%。同時亦是自2013年、年度銷量降至3億部以來，銷量最低的一年。

據悉，內地手機製造商vivo是中國2022年最暢銷的品牌，市場份額為18.6%；其總出貨量同比下降25.1%。其次是榮耀（Honor），出貨量更上升超過34%。Oppo則從2021年的第四位上升，與蘋果（Apple）並列第三。

另一市場研究公司Canalys的報告亦稱，在2022年第四季度，蘋果、小米和榮耀的出貨量，比同期分別下降了24%、37.3%和14.1%。專責研究中國智能手機市場的Canalys分析師鍾曉磊（Lucas Zhong）指，隨著中國對疫情控制和經濟放緩，削弱了消費者的購買意欲，消費者支出變得保守，導致家庭儲蓄創歷史新高。

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責任編輯：殷凱怡

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