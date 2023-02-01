▲ 【京東創辦人】劉強東被指重返中國內地 去年陪太太美國養胎

京東 （09618） 創辦人劉強東去年退任京東集團首席執行官後，劉強東被拍攝到在美國與妻子章澤天逛百貨公司，並宣布妻子再度懷孕。最新內地傳媒引述網民圖片指，劉強東近日現身北京首都機場，重返內地工作。

《新浪科技》引述據接近劉強東的人士表示，劉強東生子後就立即回國工作了，並稱他對中國經濟及民營企業的發展充滿信心。

在美國期間，劉強東也與2018年明尼蘇達州強姦學生案件的事主達成和解。

即使只保留董事會主席職位，專注公司長期戰略設，但近期不乏劉強東參與公司決策的消息，包括近期發出內部通訊，宣布要提升快遞員等基層員工的福利待遇，同時京東計劃未來十年投入數百億元為員工提供購房無息貸款。

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編輯：麥德銘