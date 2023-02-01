  • 23°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 13:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東創辦人】劉強東被指重返中國內地　去年陪太太美國養胎

股市 13:00 2023/02/01

分享：

分享：

【京東創辦人】劉強東被指重返中國內地　去年陪太太美國養胎

京東 （09618） 創辦人劉強東去年退任京東集團首席執行官後，劉強東被拍攝到在美國與妻子章澤天逛百貨公司，並宣布妻子再度懷孕。最新內地傳媒引述網民圖片指，劉強東近日現身北京首都機場，重返內地工作。

《新浪科技》引述據接近劉強東的人士表示，劉強東生子後就立即回國工作了，並稱他對中國經濟及民營企業的發展充滿信心。

在美國期間，劉強東也與2018年明尼蘇達州強姦學生案件的事主達成和解。

即使只保留董事會主席職位，專注公司長期戰略設，但近期不乏劉強東參與公司決策的消息，包括近期發出內部通訊，宣布要提升快遞員等基層員工的福利待遇，同時京東計劃未來十年投入數百億元為員工提供購房無息貸款。

【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？ 玄學家林建華分析中港及環球投資運勢！

ET財智Talk
【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？ 玄學家林建華分析中港及環球投資運勢！

相關文章：

【京東創辦人】劉強東美國強姦案開審前48小時達和解、稱「一場誤會」　證實妻子「奶茶妹」再懷孕

【京東9618】「奶茶妹」疑懷第二胎　十指緊扣老公劉強東現身美國百貨公司（附圖）

【共同富裕】劉強東：京東副總監級別以上減薪1成至2成　改善基層員工福利

編輯：麥德銘

港股 京東集團—SW（09618） 劉強東 京東（美：JD）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【澳門賭收】澳門1月賭收按年大增82.5%　銀娛金沙午後抽升3%

下一篇文章

【美國加息】安聯：料聯儲局宣布加息0.25厘　惟市場預期低估聯儲未來更長時間維持緊縮政策意願
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】電動車ADR漲　夜期收市升26點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】電動車ADR漲　夜期收市升26點（不斷更新）
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄拍賣77件絕品手袋、總值逾1630萬　包括Hermès鑽石Birkin手袋（多圖）
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄拍賣77件絕品手袋、總值逾1630萬　包括Hermès鑽石Birkin手袋（多圖）
【美股期貨】聯儲局議息結果公布前　道指期貨跌65點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】聯儲局議息結果公布前　道指期貨跌65點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【大行看法】摩根士丹利：香港股市周一大跌提供了逢低買入機會　三因素力撐後市向好
【大行看法】摩根士丹利：香港股市周一大跌提供了逢低買入機會　三因素力撐後市向好
【日圓走勢】大摩：日本央行或於3月1日放棄YCC政策、預期最快2024年加息　日圓年底見幾多？
【日圓走勢】大摩：日本央行或於3月1日放棄YCC政策、預期最快2024年加息　日圓年底見幾多？
【馬雲概念】馬雲日前香港再晤謝國民　正大企業國際再度爆升2.5倍、兩日暴漲4.9倍
【馬雲概念】馬雲日前香港再晤謝國民　正大企業國際再度爆升2.5倍、兩日暴漲4.9倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款