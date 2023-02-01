【烏克蘭戰爭】美國料大手軍援逾156億 首供遠程火箭炮

俄羅斯與烏克蘭戰爭開始以來，美國為首西方國家不斷向後者提供援助。消息人士透露，美國將在本周宣布，向烏克蘭一次過供應超過20億美元軍事援助，更首次提供遠程火箭炮。

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路透社引述兩名美國官員報稱，美國預計在本周宣布，向烏克蘭增加超過20億美元（約156.8億港元）軍事援助。美方預計首次供應遠程火箭炮，同時亦預計援助愛國者防空系統﹑高精準武器及「標槍」反坦克武器。

其中一人表示，當中17.25億美元（約135.3億港元）援助來自國防部的烏克蘭安全援助倡議（Ukraine Security Assistance Initiative，簡稱USAI）。USAI允許政府從軍事行業採購援烏軍事裝備，而非動用美軍儲備。

據悉美國將動用資金採購波音（Boeing）製造的陸射小直徑炸彈（Ground-Launched Small Diameter Bomb，GLSDB），射程達150公里。但美方拒絕烏軍部分要求，拒絕提供射程達297公里的陸軍戰術導彈（ATACMS）。

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GLSDB相信有助烏軍攻擊更遠程目標，對俄軍後方造成壓力，能夠協助烏軍持續反擊。

白宮拒絕回應消息，美國自俄烏戰爭至今，已向烏克蘭提供最少272億美元（約2,133億港元）軍事援助。

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責任編輯：吳漢培