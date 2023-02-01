  • 22°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 12:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】美國料大手軍援逾156億 首供遠程火箭炮

環球政治 12:00 2023/02/01

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰爭開始以來，美國為首西方國家不斷向後者提供援助。消息人士透露，美國將在本周宣布，向烏克蘭一次過供應超過20億美元軍事援助，更首次提供遠程火箭炮。

俄企懸賞逾50萬 獎勵摧毀援烏西方坦克 【下一頁】

路透社引述兩名美國官員報稱，美國預計在本周宣布，向烏克蘭增加超過20億美元（約156.8億港元）軍事援助。美方預計首次供應遠程火箭炮，同時亦預計援助愛國者防空系統﹑高精準武器及「標槍」反坦克武器。

其中一人表示，當中17.25億美元（約135.3億港元）援助來自國防部的烏克蘭安全援助倡議（Ukraine Security Assistance Initiative，簡稱USAI）。USAI允許政府從軍事行業採購援烏軍事裝備，而非動用美軍儲備。

據悉美國將動用資金採購波音（Boeing）製造的陸射小直徑炸彈（Ground-Launched Small Diameter Bomb，GLSDB），射程達150公里。但美方拒絕烏軍部分要求，拒絕提供射程達297公里的陸軍戰術導彈（ATACMS）。

【烏克蘭戰爭】拜登否認援F-16戰機 俄軍續攻烏東 【下一頁】

GLSDB相信有助烏軍攻擊更遠程目標，對俄軍後方造成壓力，能夠協助烏軍持續反擊。

白宮拒絕回應消息，美國自俄烏戰爭至今，已向烏克蘭提供最少272億美元（約2,133億港元）軍事援助。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】俄禁石油出口跟西方價格上限 為期5個月
2023/01/31
【烏克蘭戰爭】俄禁石油出口跟西方價格上限 為期5個月
黑莉轟特朗普同拜登太老 「美國唔需要80歲總統」
2023/01/30
黑莉轟特朗普同拜登太老 「美國唔需要80歲總統」
美軍將領私下告知華禮仕 英軍不再被視為頂級
2023/01/30
美軍將領私下告知華禮仕 英軍不再被視為頂級
約翰遜指普京戰前曾威脅 「數分鐘內」導彈恐襲英
2023/01/30
約翰遜指普京戰前曾威脅 「數分鐘內」導彈恐襲英
【烏克蘭戰爭】俄少女IG批評俄軍侵烏 被軟禁需戴電子腳鐐
2023/01/30
【烏克蘭戰爭】俄少女IG批評俄軍侵烏 被軟禁需戴電子腳鐐

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】俄禁石油出口跟西方價格上限 為期5個月
13:20 2023/01/31
【烏克蘭戰爭】俄禁石油出口跟西方價格上限 為期5個月
黑莉轟特朗普同拜登太老 「美國唔需要80歲總統」
14:18 2023/01/30
黑莉轟特朗普同拜登太老 「美國唔需要80歲總統」
美軍將領私下告知華禮仕 英軍不再被視為頂級
13:52 2023/01/30
美軍將領私下告知華禮仕 英軍不再被視為頂級
地緣政治 軍事 美國 烏克蘭 俄羅斯 反坦克武器 戰爭 白宮

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】美料再軍援逾156億 英德表明不援戰機（不斷更新）

下一篇文章

Salt Bae紐約餐廳空無一人 闖世界盃決賽場地惹禍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】美料再軍援逾156億 英德表明不援戰機（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】美料再軍援逾156億 英德表明不援戰機（不斷更新）
俄企懸賞逾50萬 獎勵摧毀援烏西方坦克
俄企懸賞逾50萬 獎勵摧毀援烏西方坦克
耶倫：低通脹或成經濟長期挑戰
耶倫：低通脹或成經濟長期挑戰
英國教師大罷工 學校或安排多達60學生上同一班
英國教師大罷工 學校或安排多達60學生上同一班
新型冠狀肺炎全球疫情（02月01日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月01日 時間11:00）
印度富貴部長遭警槍殺 身家豐厚擁70輛車
印度富貴部長遭警槍殺 身家豐厚擁70輛車
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款