【券商點睇】戶用光伏業務高速擴張 創維高增長可期

興證國際指出，創維集團（00751）去年經調整純利預計將按年下降約10%，歸母淨利潤按年下降約50%，主要因集團持有的按公允值計入損益的上市股權證券股價下跌，產生了公允值未變現虧損。其中，集團非全資附屬公司創維數字於2022年錄得純利7.3至9.1億元人民幣，按年增長73.1%至115.8%。

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值得注意是，公司的新能源業務逐步成長為主要收入來源，佔總營業收入的比重已從2021年的8.1%，提升至2022年首9個月的20.3%。該行認為，中國戶用光伏行業處在高速增長期，從2022年到2030年間戶用光伏預計將增加超過300GW，是現有裝機量的7倍左右。

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創維憑借於中國戶用光伏市場的先發優勢及自身的渠道等優勢，維持行業龍頭地位，在新能源業務高速增長拉動下，預計將帶動2023年公司總收入迎來19.8%的按年增長，利潤端將迎來修復，2023年經調整淨利潤將增長37.8%。該行維持「增持」評級，提升目標價至6.5元，對應2022至2024年預測市盈率為9倍、6倍和5倍。

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責任編輯：林衛