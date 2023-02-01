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【券商點睇】國內零售點突破7000家 周大福發揮規模效應

股樓投資 12:22 2023/02/01

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天風證券指，周大福（01929）發布截至去年12月31日止的三個月主要經營數據，單季銷售額按年下跌19.3%，其中內地零售值按年減少20.4%，香港、澳門及其他市場按年降11.1%。另外，內地同店銷售按年跌33.1%，香港及中國澳門同店銷售按年減少7.8%。

【同場加映】青姐話：港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

公司於內地集團全品牌零售點突破7,000家，進一步拓寬內地市場份額。當季在內地淨開設433個零售點，包括淨開設448個周大福珠寶零售點，其中有51個直營店及397個加盟店，截至去年12月31日內地周大福珠寶零售點總計7,016家。其中約有76%的周大福珠寶零售點以加盟模式經營，使得加盟零售點的零售值貢獻百分比增至66.3%。

【同場加映】溫股知新：觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

該行認為，周大福重點下沉內地市場，預計公司未來將繼續保持快速開店步伐。憑借公司在內地的強品牌力支撐，「人生四美」全新系列上綫有望實現新突破，同時加上規模效應，抓住發展機遇，注重盈利質量，預計2023至2025年度純利分別為59億元、75億元及91億元，對應預測市盈率為25倍、20倍和16倍，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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同店銷售 港股 買入 周大福（01929）

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