【國情點睇】返鄉置業成交升溫 以價換量策略湊效？

據內地報道，國內春節期間，「返鄉置業」重新成為市場話題，在一系列重磅利好措施下，樓市的關注度不斷高漲。有內地記者實地走訪山東、江蘇等多個地區，發現「返鄉置業」優惠較多，總房款打折、特價房、一口價房源等活動比比皆是。除了房款優惠外，還有抽獎贏取家電、地下室總價立減等活動，「返鄉置業」的成交量頗為可觀。

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文章提及，位於山東菏澤一處有「核心學區房」概念的熱銷紅盤發現，春節時售樓處看房的客戶爆滿，樓盤問詢異常火爆。據悉，該樓盤每日成交在10套左右，整個春節假期成交了近百套，優惠包括如果首付三成，有一個總房款立減2萬的活動，大概是總房款的2%，然後再打9.6折；如果六成首付，優惠完2萬，可以申請打9.4折等。

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菏澤以外，存在「返鄉置業」現象的徐州樓市在春節期間一樣火熱。報道指，徐州在售項目的到訪量和認購量普遍上升，剛需購房回歸樓市意願明顯。有多家樓盤反映客戶咨詢量大，置業顧問「忙不過來」。原來徐州市銅山區推出了補貼方案，在1月7日至2月14日舉辦的2023銅山新春商品房展銷會，並對購買銅山區、高新區新建商品房實行購房補貼，具體額度為商品房合同價的1%。

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責任編輯：林衛