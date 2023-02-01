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【比亞迪1211】比亞迪升逾半成　在日本啟動銷售乘用電動車、2025年底前開100家店

股市 11:30 2023/02/01

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比亞迪日本啟動銷售乘用電動車、2025年底前開100家店

據日本傳媒報道，比亞迪 （01211） 在日本本土啟用銷售乘用電動車。《日經》指，比亞迪首款在日本銷售的汽車為SUV車型「ATTO3」，價格為440萬日圓（折合約26.53萬港元），充電後可行485公里，定價較日本車廠同類車型或低，並指比亞迪最快於3月交付首批ATTO3。

比亞迪自周一發盈喜後股價連日向好，今早再逆市再升逾半成，現報259.2元，1成交19億元。

報道指，比亞迪將在日本相繼推出純電動汽車，2023年中期推出小型車「海豚」，2023年下半年推出轎車「海豹」。

比亞迪目前在橫濱市開張日本國內第一家店「BYD AUTO 東名橫濱」，報道引述比亞迪日本公司社長東福寺厚樹表示，目前已有70個地點開店的時間表，且計劃2025年底之前在日本開設100家店舖。

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港股 比亞迪股份（01211） 電動車 比亞迪
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