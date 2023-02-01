  • 22°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 12:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美企焦點】英特爾全面削減管理層薪酬　行政總裁Pat Gelsinger更遭減薪25%

股市 11:27 2023/02/01

分享：

分享：

【美企焦點】英特爾全面削減管理層薪酬　行政總裁Pat Gelsinger更遭減薪25%

美國科網企業再度傳出減薪消息，英特爾（美：INTC）將全面削減管理層薪酬，中層或以上至少削5%，高級經理削10%，行政管理團隊削減15%，而行政總裁Pat Gelsinger則更大減25%，以節約資金用於扭虧計劃。

英特爾指，時薪員工和公司體系中7級以下的員工不會受到影響。

英特爾在聲明中表示，隨著公司繼續應對宏觀經濟不利因素並努力降低整個公司的成本，對2023年的員工薪酬和獎勵計劃進行了一些調整，這些調整意在對高管產生更大的影響，將有助於支持投資和人力所需，以加速轉型，實現公司的長期戰略。

【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？ 玄學家林建華分析中港及環球投資運勢！

相關文章：

【AAPL】蘋果庫克減薪40%　以回應去年薪酬投票結果　年薪尚餘多少？

【投行人工】高盛CEO年薪大縮水近3成　遠遜摩通戴蒙及大摩高聞

【投行人工】亞洲投行高級銀行家去年總薪酬削半　MD、VP減多少？

編輯：姚卓然

美國 就業 職位招聘 數碼轉型 美股 裁員 經濟
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【比亞迪1211】比亞迪升逾半成　在日本啟動銷售乘用電動車、2025年底前開100家店

下一篇文章

【大行報告】高盛上調騰訊目標價、新春假期王者重返榮耀　首予心動公司「買入」評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄拍賣77件絕品手袋、總值逾1630萬　包括Hermès鑽石Birkin手袋（多圖）
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄拍賣77件絕品手袋、總值逾1630萬　包括Hermès鑽石Birkin手袋（多圖）
【恒指夜期+ADR】電動車ADR漲　夜期收市升26點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】電動車ADR漲　夜期收市升26點（不斷更新）
【美股收市】美僱傭成本放緩紓美息壓力　道指漲368點　納指升逾1.6%（不斷更新）
【美股收市】美僱傭成本放緩紓美息壓力　道指漲368點　納指升逾1.6%（不斷更新）
【日圓走勢】大摩：日本央行或於3月1日放棄YCC政策、預期最快2024年加息　日圓年底見幾多？
【日圓走勢】大摩：日本央行或於3月1日放棄YCC政策、預期最快2024年加息　日圓年底見幾多？
【馬雲概念】馬雲日前香港再晤謝國民　正大企業國際再度爆升2.5倍、兩日暴漲4.9倍
【馬雲概念】馬雲日前香港再晤謝國民　正大企業國際再度爆升2.5倍、兩日暴漲4.9倍
【大行看法】摩根士丹利：香港股市周一大跌提供了逢低買入機會　三因素力撐後市向好
【大行看法】摩根士丹利：香港股市周一大跌提供了逢低買入機會　三因素力撐後市向好
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款