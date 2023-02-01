▲ 【美企焦點】英特爾全面削減管理層薪酬 行政總裁Pat Gelsinger更遭減薪25%

美國科網企業再度傳出減薪消息，英特爾（美：INTC）將全面削減管理層薪酬，中層或以上至少削5%，高級經理削10%，行政管理團隊削減15%，而行政總裁Pat Gelsinger則更大減25%，以節約資金用於扭虧計劃。

英特爾指，時薪員工和公司體系中7級以下的員工不會受到影響。



英特爾在聲明中表示，隨著公司繼續應對宏觀經濟不利因素並努力降低整個公司的成本，對2023年的員工薪酬和獎勵計劃進行了一些調整，這些調整意在對高管產生更大的影響，將有助於支持投資和人力所需，以加速轉型，實現公司的長期戰略。

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編輯：姚卓然