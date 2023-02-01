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【大行報告】高盛上調騰訊目標價、新春假期王者重返榮耀　首予心動公司「買入」評級

股市 11:18 2023/02/01

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【大行報告】高盛上調騰訊目標價、新春假期王者重返榮耀　首予心動公司「買入」評級

騰訊 （00700） 年初累升近3成後，本周回調約一成，不過隨內地近期加快批出遊戲版號、新春假期數據出爐，再有券商上調騰訊目標價。高盛最新報告引述行業調查指，《王者榮耀》假期收入按年增31%，新獲批版號的《特戰英豪（Valorant）》、《Undawn》也有明顯貢獻，並看好騰訊等中國遊戲廠商加快進軍國際，擴大市佔率，繼而上調騰訊遊戲今年收入和目標價。

高盛表示，騰訊有逾40款國際遊戲庫存，看好2023、24年遊戲收入可分別按年增長9%，當中本土市場增長7%，國際市場增長更達16%至17%。因應最新上調收入增長預測，高盛將騰訊目標價，由422元升至434元，維持「買入」評級。

高盛同予網易「買入」評級　首予心動公司評級

在整體中國遊戲行業層面，高盛指，即使在監管調整下，去年中國網上遊戲產業以用戶量和收入計，依然是全世界最大的市場，收入雖下跌至458億美元，但料今明兩年可重拾5%和7%增長，主要受惠於版號審批正常化可解鎖遊戲大作的潛力、監管常態化，都有利每戶平均收入（ARPU）增長。

騰訊以外，高盛也繼續維持網易 （09999） 「買入」評級，同樣看好其國際投資續見成效，尤其是在遊戲主機和電腦方面，予網易美股（美：NTES）目標價為92.29美元。

高盛也首予心動公司 （02400） 「買入」評級，認為公司是行業增加支出的直接受惠股（direct proxy），也可受惠於2023年業務可見度高，目標價為30.6元。

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記者：麥德銘

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