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Salt Bae紐約餐廳空無一人 闖世界盃決賽場地惹禍

環球社會熱點 12:00 2023/02/01

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土耳其名廚Salt Bae以獨特的灑鹽技巧爆紅，但他於早前世界盃決賽後踏足球場並親手捧起大力神盃的畫面激起爭議，引來大量民眾批評。有社交媒體流傳影片顯示，Salt Bae在紐約的餐廳晚上空無一人。影片引來一眾網民熱議，更有網民好奇Salt Bae會否即將破產。

Salt Bae落場摸世界盃惹爭議 FIFA打破沉默展開調查 【下一頁】

居住在美國的TikTok網紅KOL Simon Metin近期上載一段影片，內容為他上周五（27日）到訪Salt Bae當地餐廳的情景，結果發現餐廳內空無一人。Simon Metin在影片中展示餐單價格，包括索價35美元（約273港元）的沙律及要價85美元（約663港元）的前菜等。

    點擊圖片放大
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至於作為餐廳重頭戲的牛扒，要價則從100美元（約780港元）至1,190美元（約9,282港元）不等。而餐廳最著名的「24K金箔大理石和牛戰斧牛扒」，要價高到令Simon Metin驚呼難以相信自己的眼睛，並配文質問牛隻是否以黃金飼養。他其後更直言未有在餐廳吃飯，就匆匆離開。

Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片） 【下一頁】

相關影片在Salt Bae家鄉土耳其引來熱議，當地媒體質疑，他是否將會破產。同時亦有媒體質疑，若一間餐廳在一周中最繁忙的夜晚時間空無一人，其牛扒質數究竟如何。

不少網民亦紛紛在影片下留言，直指餐廳要價過高。有網名開玩笑指，很高興Simon Metin未有因為晚飯而需要貸款。亦有網民指炒作已成過去，餐廳即將倒閉，評論更獲大量讚好。亦有網民對餐單價格感到震驚，直言肉丸配芝士薯條要價45美元（約351港元）簡直瘋狂。

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責任編輯：李俊儀

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