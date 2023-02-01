法國工會大罷工抗議退休改革 全國280萬人參與

法國政府早前提出把退休年齡延後，惹起國內工會不滿。當地周二（1月31日）再次舉行大罷工，示威參與人數更打破上次紀錄，工會稱全國合計超過280萬人參與。然而，法國政府態度未軟化，表明不怕工業行動。

法國國防預算將大增4成 馬克龍直言和平年代結束 【下一頁】

法國總工會（CGT Trade Union）宣稱，周二單在首都巴黎的示威已有多達50萬人，全國最高示威人數高達280萬。人數超越首次行動時約112萬，今次8大主要工會亦有加入，學校﹑公共交通及煉油設備受影響。惟法國當局表示，巴黎示威高峰時有8.7萬人。

巴黎中央的示威開始前數小時，南部大城市圖盧茲（Toulouse）﹑馬賽（Marseille）及尼斯（Nice）的街頭已有大批示威者聚集，西部城市雷恩（Rennes）﹑南特（Nantes）及聖納澤爾（Saint-Nazaire）亦有數千示威人士現身。

據報法國警方出動1.1萬名警力，在全國超過200個城鎮部署應對示威。巴黎的示威有指曾發生小規模衝突，約30人被捕。內政部讚揚警方今次示威應對。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

法國全國大罷工 抗議馬克龍上調退休年齡至64歲 【下一頁】

雖然民間反對聲浪不斷，但法國政府似乎未準備妥協，揚言只要示威行動在可預期及有秩序範圍，政府將能承受更長的抗議活動。

極左勢力領袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）則表明，總統馬克龍（Emmanuel Macron）注定失敗，沒有人想要政府的退休改革，隨政府遲未解決問題，反對聲浪及力量只會愈來愈大。

法國學者Bruno Palier受訪時透露，多數法國人感到工作愈來愈痛苦，並非他們不希望工作，而是不希望在現今環境下工作。

雖然法國政府強硬應對，但改革如想通過國會，未掌握多數議席的馬克龍需要尋求右翼共和派人士支持。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培